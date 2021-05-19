Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masumlar Apartmanı Çatışması

Salı akşamının sevilen başarılı dizileri reyting yarışında her zamanki gibi kıran kırana bir mücadele verdi. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam eden Masumlar Apartmanı dizisi ile beraber Atv'nin dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli televizyon dizisi projesi arasında büyük bir kapışma meydana geldi. TRT 1 ekranlarında bu sezona adeta damga vuran Masumlar Apartmanı isimli dizi, yayın hayatına çok iyi reytingler alarak başlamıştı. Fakat şimdi bu oran ilk zamanlara göre biraz düşüş gösterdi. ABC 1 ve AB gruplarında 2 haneli oranları tutturmayı başaran dizi, önceki aylarda güncel oranlara göre daha yüksek reytingler alabiliyordu. Günü zirvede kapatmayı başaran proje her hafta olduğu gibi milyonları ekran başına topladı ve birbirinden başarılı sahneleri yayınladı. Tüm kişiler kategorisinde ise bu hafta Masumlar Apartmanı dizisi 2. sırada yer aldı.

ATV ekranlarının istikrarlı dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise kendi izleyici kitlesinden çok fazla fire vermedi ve her hafta başarılı sonuçlar almaya devam ettim. Dün akşam 195. yeni bölümünü ekranlara getiren proje, tüm gençler kategorisinde 2 haneli oranları yaklaştı ve bu kategoride birinciliği aldı. AB ve ABC1 gruplarında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, günü ikinci sırada olarak bitirdi. Masumlar Apartmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizilerinin yanı sıra Hekimoğlu projesi ise finalden bir önceki bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Kanal D'nin sevilen dizileri arasında yer alan Hekimoğlu, 50. bölümü ile birlikte hayranlarından beğeni topladı. 25 Mayıs 2021 tarihinde Salı akşamında ekranlara verilecek olan 51. bölüm ile birlikte final yapacak olan Hekimoğlu dizisi tüm kişilerde 13. sırada yer aldı ve AB ile ABC1 gruplarında günü 9. sırada tamamladı. Hekimoğlu dizisinin almış olduğu bu sonuçlar oldukça düşük olarak değerlendirilirken belki de sezonun en düşük reyting oranları alınmış oldu.