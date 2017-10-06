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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Selda Kimdir? İrem Sultan Cengiz biyografisi

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Selda kimdir? Güzelliğiyle ilk bölüm dillere destan olan İrem Sultan Cengiz'in biyografisi sizlerle.

06 Ekim 2017 Cuma 11:48
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Selda Kimdir? İrem Sultan Cengiz biyografisi

Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 3. Sezon bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna dahil olan İrem Sultan Cengiz ise seyirciden övgü almayı başardı. Peki, İrem Sultan Cengiz’in canlandırdığı Selda karakterinin dizideki etkisi ne olacak? Selda ve Hızır Ali aşk mı yaşayacak? İşte detaylar…

Salı akşamlarına damgasını vurmayı başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Hızır ve Meryem’in tek kızı Zeynep’in ölümü ile sezon açılışını yapan dizide Çakırbeyli ailesini bekleyen zor günlerin ipuçları verildi. Her sezon oyuncu kadrosuna farklı isimler katmayı başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz geleneğini 3. Sezonda da bozmadı. Zeynep’in ölümünden sorumlu kişileri bulmak için yola çıkan Hızır Reis, Kimsesiz Yaşar ve Teoman’a masada yer verdi. Teoman’ın ağabeyi Ekrem’de ortaya çıktı. Fidanlıkta buluşan Çakırbeyli ailesine taziye ziyaretinde bulunmak isteyen Ekrem kızıyla birlikte geldi. Natocu Ekrem’in kızı olan Selda ise güzelliğiyle dikkat çekti. İrem Sultan Cengiz’in canlandırdığı Selda karakterinin dizide önemli roller üstlenmesi bekleniyor. Tıpkı, Alpaslan ve Özlem aşkında yaşanan ikilemlerin gündeme geleceği düşünülüyor.

Zira, Selda’nın babası ve Çakırbeyli ailesi arasındaki gerilim ilk sahneden kendisini hissettirmeye başladı. Hızır Reis’in oğlunu Selda’dan uzak durması yönünde uyarması da aşkın uyarısı olarak değerlendirildi. Hayriye Hanım tarafından da müstakbel gelin adayı olarak görülen Selda’nın babası ile Çakırbeyli ailesi arasında köprü olması bekleniyor. Öte yandan Hızır Ali’nin aşık bir adam portresi çizecek olması da seyirciyi heyecanlandırdı. İlerleyen bölümlerde Meryem Uzerli’nin de yeniden diziye dahil olacağı iddia edildi. Bu sayede Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da hem aşk hem de nefret ilişkisi ele alınmaya devam edecek. 
 

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