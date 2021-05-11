Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz O Tarihte Sezon Finali Yapacak! Diziden Ayrılan Karakter Kim?

194. yeni bölümü ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli televizyon dizisi projesi bu akşam ekranlara gelecek. Sezona geç başlayan ve Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Salı akşamlarının en sevilen yapımı olarak yayın hayatına devam etmekte. Başarılı dizinin bir sonraki sezonda da devam edeceği öğrenilirken dizinin reytingleri de dikkat çekti. Altıbcı sezonu ile ekranlara gelen ve güzel reyting sonuçları alıp Atv'nin yüzünü güldüren proje 7. sezonda da yayınlamak için hazırlıklarını yapıyor. Sevilen yapım sezon finaline doğru ilerlerken bazı karakterler de diziden ayrılıyor. Yeni sezonda diziye pek çok isim katılmış ve projenin başrollerinde Oktay Kaynarca ile beraber Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba yer almıştı. Dilşad Şimşek, Sabina Toziya, Savaş Özdemir ve Sanem Çelik de diziye son bölümlerde sağlık problemleri sebebiyle veda etmişti. İşte ekranların beğenilerek izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali yapacağı tarih ve diziye veda edecek karakter hakkında önemli bilgiler ile dizi hakkında merak edilen konular… Savaş Özdemir'in canlandırdığı “Tipi” karakterinin projeyi veda etmesi ardından hangi karakter ayrılacak?

Savaş Özdemir tarafından hayat verilen tipi karakterinin de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etmesi ardından izleyiciler çok üzülmüştü. Sezon finali tarihinin belli olması ile beraber bir ismin daha projeye veda edeceği bilgisine de ulaşıldı.

Açıklanan güncel bilgilere göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 200. yeni bölümü ile sezon finali yaparak ekran hayatına bir süreliğine ara verecek. Diğer bir deyişle bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm ile birlikte 7 bölüm sonrasında proje, sezon finali yapacak. Bunun yanı sıra diziye veda edecek olan ismin kim olduğu da öğrenildi ve Turgut Çağrı tarafından hayat verilen Haşmet Façalı karakterinim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda edeceği ifade edildi.