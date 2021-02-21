Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hikaye Mi Değiştiriyor?

ATV ekranlarında salı akşamlarında televizyon ekranlarında yer alıp seyirci ile buluşan ve adeta bir vazgeçilmez haline gelen Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli projede senaryoda bir değişim yaşanacağının ilk belirtileri yeni yılın ilk ayında kendini göstermeye başlamıştı. Yayınlanan son bölümlerde de o belirtilerin ilk adımı olan farklılaşmanın yavaş yavaş başladığı, bazı oyuncuların diziye veda ettiği ve yeni karakterler ile senaryoya devam edilme kararı alındığı gelişmeleri ekranlara gelip hikaye çapında önemli olaylar gerçekleşmişti. Son olarak Yunus Emre Yıldırımer’in en hayat verdiği Alparslan Çakırbeyli karakterinin dizinin yayınlanan son bölümünde vurularak hayatını kaybetmesi sonrasında yaşanacak olan gelişmeler, diziye yeniden yön verip farklı bir hikaye üzerinden gidilmesine sebep oldu.

Üstelik Yunus Emre Yıldırımer’in canlandırdığı Alparslan Çakırbeyli karakterinin dizide oldukça önemli bir yere sahip olması ve karakterin diziden ayrılması ile birlikte oldukça önemli bir olaya imza atıldı. İşte sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümar Olmaz hakkında son gelişmeler…

Amerika'nın paralı askerlerinin diziye katılacağı haberi öğrenilirken dizide güncel konular ile ilgili olan yeni karakterlere ise Caner kurtaran ve Bahtiyar Engin isimli iki başarılı oyuncunun hayat vereceği öğrenilmiş ve diziye katılmaları için günü sayılmaya başlanmıştı. Alparslan Çakırbeyli karakterinin vurularak ölmesi sonrasında ise Mahzar Alican Uğur’un da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılacak olması yeni gelişmelerin dizide izleneceği haberini verdi. Eşkiya hayranlarının önemli bir bilgisi dizi izleyicileri ile paylaşıldı. Yeni katılmak üzere olan 3 oyuncunun hayat vereceği yeni 3 karakter ile birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, adeta yeni bir dizi gibi ekranlara gelecek. Farklı bir noktaya taşınacak olan proje içerisinde Çakırbeylilerin karşılarında çok farklı bir organizasyon ile karşılaşacakları ifade edildi. 183. yeni bölümünde görülecek olan değişim haberleri ise oldukça sert bir şekilde hissedilecek. Dizinin yeni bölümünün ön tanıtımı ise seyirciler ile buluştu.