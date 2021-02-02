Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Serhat Parıl dahil oldu! Serhat Parıl kimdir?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'a başarılı oyuncu Serhat Parıl dahil oldu. Serhat Parıl dizide Hızır Çakırbeyli'nin düşmanı olarak ekranlara gelecek. Peki Serhat Parıl kimdir? Oyuncunun hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor..

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu, Turgay Tanülkü gibi isimlerin yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı günü saat 20:00'de ekranlara geliyor. Dizinin yapımını Raci Şaşmaz üstlenirken , yönetmen koltuklarında Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan oturmaktadır. Senaryo ise Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz tarafından kaleme alınmaktadır.

Serhat Parıl Kimdir?

27 Temmuz 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 1.89 boyundadır.Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü bitirmiştir. Bir süre öğretmenlik yapmıştıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü okumuştur. Birçok tiyatro oyunda yer almıştır, seslendirmeler yapmıştır. Daha sonra ise eğitmenlik yapmıştır.

2011 yılında ise televizyon dünyasına katılarak Babam İçin adlı dizide yer almıştır. Sonra ise birçok dizide yer almıştır. Yer aldığı dizilerden bazıları ise şöyledir: Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Cesur ve Güzel, Seven Ne Yapmaz.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu aşkam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. 2 Şubat günü yeni bölümünün yayınlanmasından sonra ise diziye bir hafta ara verilecek. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 9 Şubat Salı günü ekranlara gelmeyecek. Çünkü 9 Şubat Salı günü ATV ekranlarında canlı maç yayını olacak. Bu nedenle dizinin yeni bölümü bir sonraki hafta yayınlanacak. 16 Şubat Salı günü aynı saatinde yayınlanmaya devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 16:07