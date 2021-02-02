Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan kötü haber!

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Diziden kötü haber gelerek bir bölümün yayınlanmayacağı öğrenildi. Peki Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi gün yayınlanmayacak? Dizinin hangi gün yayınlanmayacağı ve yayınlanmama nedeni haberimizde yer alıyor.

9 Şubat Salı EDHO yayınlanmayacak!

9 Şubat Salı Günü Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanmayacak. Çünkü Atv ekranlarında yayınlanan dizi 9 Şubat tarihinde yayınlanacak maç nedeni ile ekranlara gelemeyecek. Dizinin çekimlerine ara verilerek dizinin yeni bölümü 16 Şubat Salı günü ekranlara gelecek.

Maç sebebiyle ATV ekranlarda spor müsabakalarının canlı yayını olacak. Bu nedenle EDHO'nun yeni bölümü 9 Şubat tarihinde yok. Yeni bölümü izlemek isteyen dizisevelerlerin 16 Şubat tarihini beklemesi gerekecek. Dizinin merakla beklenen bölümü bir hafta sonra kendi gün ve saatinde yayınlanacak.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu, Turgay Tanülkü gibi isimlerin yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı günü ekranlara geliyor. Dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz'dır. Yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan beraber üstlenmektedir. Senaryo da Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz tarafından kaleme alınmaktadır.

Edho yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Edho bu aşkam yani 2 Şubat tarihinde ekranlara gelecek. Fakat 9 Şubat tarihinde ekranlara Atv'de yayınlanacak olan maç yüzünden gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 16 Şubat Salı ekranlara gelmeye devam edecek.





Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 15:09