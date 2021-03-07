Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın Düşmanlarını Üzecek Gelişmeler Yaşanacak

ATV ekranlarında yayınlanmakta olan ve 6 sezondur seyirci kitlesi ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, oldukça beğenilen bir dizi. Yayın hayatına başladığı ilk günden beri başarı çizgisini hiç bozmayan sevilen proje, her yeni bölümü ile de ilgileri üzerine çekiyor. Üstelik bu sezonun en başarılı yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı'nı bile tüm kişiler kategorisinde geçmeyi başaran dizi, 6 sezondur ekranlarda olmasına rağmen çok zor bir sonuca imza attı.

Dizinin kadrosunda Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer yer alırken proje içinde kanlar ise hiç durulmuyor. Aksiyon içerisinde devam eden konular ile birlikte dizinin 184 bölümü geride bırakıldı ve yeni bir döneme giriş yapıldı. Yeni başlayan dönemde İlyas karakterinin yeniden ortaya çıktığı gözlerden kaçmaz iken bu gelişme Hızır’ın düşmanlarını oldukça üzecek.

Ozan Akbaba tarafından canlandırılan karakterler başarı ile ekranlara gelmişti. İlyas Çakırbeyli'nin izleyicileri büyüleyen aksiyon performansları, yeni dönemde tekrar ekranlarda olacak. Çakırbeyli ailesinin düşmanları ise bu kez İlyas'a karşı savaşacak ve oldukça zorluk çekecek. Alparslan'ın vurulması ardından tetiğe basma sırası İlyas Çakırbeyli ‘ye gelmişti. İzleyiciler ise bu durumdan oldukça memnun olduğunu belirten yorumlar yaptı. 9 Mart Salı akşamında ATV ekranlarında yeni bölümü yayınlanacak olan dizinin sahneleri merak konusu oldu.

Birçok Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranı, dizinin yeni bölümü ile ilgili olan gelişmeleri heyecanla beklediğini ifade etti. Dizinin yayınlanan fragmanında yer alan “İlyas'ın yanına giden ölüme gider.” sözü ise izleyicilerin ilgisini daha da arttırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da çatışma sahnelerinin ve aksiyon dolu bölümlerin yer alması izleyicilerin diziye karşı ilgisini daha da arttırırken bu sahneler reyting oranlarını da yükseltiyor. Sosyal medyada “İlyas Reis geri döndü herkes vaziyet alsın” şeklinde yapılan yorumlar ise oldukça beğenilmekte. 9 Mart Salı akşamında ekranlara gelecek olan dizinin 185. bölüm fragmanı ise seyirci kitlesi ile paylaşıldı. Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, seyircilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.