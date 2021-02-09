Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? 9 Şubat Edho neden yok?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünün bugün olup olmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki bugün yeni bölüm var mı? İşte detaylar...

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? 9 Şubat Edho neden yok?

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran  Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Diziden kötü haber gelerek bir bölümün yayınlanmayacağı öğrenildi. Peki Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi gün yayınlanmayacak? Dizinin hangi gün yayınlanmayacağı ve yayınlanmama nedeni haberimizde yer alıyor.

9 Şubat Salı EDHO var m, yok mu?

9 Şubat Salı Günü Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanmayacak. Çünkü Atv ekranlarında yayınlanan dizi 9 Şubat tarihinde yayınlanacak maç nedeni ile ekranlara gelemeyecek. Maç sebebiyle ATV ekranlarda spor müsabakalarının canlı yayını olacak. Bu nedenle EDHO'nun yeni bölümü 9 Şubat tarihinde yok

9 Şubat 2021 Salı günü saat  20:45 'te Fenerbahçe & Medipol Başakşehir maçı Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve ATV'de yayınlanması  nedeni ile dizinin yeni bölümünün ne zaman olacağı merak ediliyor. Yeni bölümü izlemek isteyen dizisevelerlerin 16 Şubat tarihini beklemesi gerekecek. Dizinin merakla beklenen bölümü bir hafta sonra kendi gün ve  saatinde yayınlanamaya devam edecek.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu, Turgay Tanülkü gibi isimlerin yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı günü ekranlara geliyor. Dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz'dır. Yönetmenliğini  Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan beraber üstlenmektedir. Senaryo da Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz tarafından kaleme alınmaktadır.

Edho 182. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

 9 Şubat tarihinde ekranlara Atv'de yayınlanacak olan maç yüzünden gelemeyen dizinin yeni bölümü 16 Şubat Salı ekranlara gelmeye devam edecek.
 

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