Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni oyuncu! Mazhar Alican Uğur kimdir?

Eşkiyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu sezon kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinde İdris'i canlandıran Bahtiyar Engin ve Yaprak Dökümü dizisi ile tanınan Caner Kurtaran'dan sonra Mazhar Alican Uğur 'da diziye dahil oldu. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a başarılı oyuncuların dahil olması ile dizide nelerin değişeceği merak edilmeye başlandı.

Dizide en Levet Sülün'ün canlandırdığı Fuat karakteri ölerek diziye veda etti. Levent Sülün'ün Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki hikayesi kısa sürdü. Usta oyuncu kadrodan ayrıldı. Yayınlanan son bölümde vurulan Alparslan Çakırbeyli'nin ölüp ölmediği yeni bölümünde ortaya çıkacak. Kadrodan ayrılmasına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu, Turgay Tanülkü gibi isimlerin yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı günü ekranlara geliyor. Dizinin yapımını Raci Şaşmaz üstleniyor. Yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan beraber yapmaktadır. Senaryo da Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz tarafından kaleme alınmaktadır.

Mazhar Alican Uğur'un diziye katılması ile gözler oyuncuya çevrilerek merak edilmeye başlandı. Peki Mazhar Alican Uğur kimdir? Oyuncuya dair merak edilenler ise haberimizde yer alıyor..

Mazhar Alican Uğur kimdir?

1990 doğumludur. Yerli ve yabancı dizi ve filmlerde yer almıştır. Yalan Dünya, Galip Derviş, Aşk Yeniden, Kutsal Bir Gün, The Ruse, Sen Sağ Ben Selamet, Muhteşem ikili gibi dizilerde yer almıştır.





