Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba isim! Levent Sülün EDHO'da!

EDHO bu hafta bomba bir isimle yoluna devam ediyor! Yayınlandığı salı akşamları rekorlar kıran ancak 2 haftadır ekranlara gelmeyen EDHO hayranları bu hafta dizisine kavuşuyor! Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi salı akşamı ekrana gelecek bölümde bomba bir transfer gerçekleştirdi. EDHO, daha önce Kurtlar Vadisi dizisiyle rekorlar kıran Levent Sülün'le yüz güldürecek.

Levent Sülün EDHO'da!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisine Levent Sülün katıldı! Onur Tan'ın yönettiği Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Pelin Akil, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba kadrosunda yer aldığı EDHO'ya bir transfer daha! Daha önce Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi dizileriyle adından söz ettiren Levent Sülün EDHO'ya katıldı!

2 haftadır yayınlanmayınca bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak edilen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjdeli haberi verelim! EDHO yeni bölüm bu salı var! EDHO yeni bölümüyle 19 Ocak salı akşamı ATV'de!

19 Ocak salı akşamı yayınlanacak EDHO bölümünde Levent Sülün'de yer alacak!