Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 12 Ocak Yeni Bölüm Var Mı Yok Mu?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri için bir iyi bir de kötü haberimiz var. ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. EDHO 179. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte heyecan giderek artarken yeni bölümün ne zaman yayınlanacağıyla ilgili kafalarda soru işaretleri var oldu. 2021 yılının ilk haftasında yayınlanmayan dizinin 12 Ocak 2021 Salı günü ekranlara gelmesi planlanıyordu ancak dizi bu tarihte yayınlanmayacak. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 12 Ocak Salı yeni bölüm yok! Dizinin yayınlanmama nedeni, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı, dizide yaşanacak yeni gelişmeleri bu yazımızda bir araya getirdik.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 12 OCAK

Uzun bir süredir ATV ekranlarının açık ara en çok izlenen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. Hayranlarını üzen bu haber sonrasında ise bir kötü haberde 12 Ocak günü yayınlanmayacağı oldu. Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları sebebiyle ATV ekranlarda spor müsabakalarının canlı yayını olacak. Bu nedenle EDHO 179. bölüm 12 Ocak tarihinde yok. Yeni bölümü izlemek isteyen dizisevelerlerin 19 Ocak tarihini beklemesi gerekecek. Dizinin merakla beklenen bölümü bir hafta sonra kendi gününde kendi saatinde yayınlanacak.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları için güzel haber ise Doğan Baba artık sahnelere geri geliyor. Doğan Baba Alparslan'ı kurtaracak. Keskin nişancıların hedefinede olan Alparslan, yeni bölümde Doğan Baba tarafından kurtarılacak. Reis isterse başkasının yerine kendisinin ölümünü isteyebilir kuralı Tipi'nin oyununu bozacak tek hamle oldu. Hızır'ın bu hamlesi Tipi'ye geri adım attıracak. Yaşanan gelişmeler sonrasında Tipi artık masada yer almayabilir.

Ebru Bahar Ceylan sahnesinde kim ölecek en merak edilen bir diğer konular arasında. Yayınlanan son bölüm fragmanında Bahar ve Ceylan arasındaki konuşmalar dikkat çekti.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik gibi usta oyuncuların yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ekranlarında heyecanı yüksek yeni bölümleriyle tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. İçerideki hainin kim olduğunu bulma çabaları günden güne artarken, 12 Ocak ve 19 Ocak tarihinde yayınlanacak bölümlerle ilgili son bilgileri size aktarmaya çalıştık. Sizlerde dizinin yeni bölümü hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.