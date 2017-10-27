Eski Türkiye güzeli Manolya Onur'dan acı haber geldi ! Manolya Onur kimdir ?

5 Ekim tarihinde hastaneye kaldırılan ve tam 22 gündür tedavisine devam edilen Manolya Onur'dan kötü haber geldi.Hastaneye ilk yattığı günden 13 gün sonra yapılan açıklamada "Masif akciğer embolisi tanısıyla hastanemize gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Sayın Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşmiştir." açıklamarında bulunulmuştu.Bu sabaha karşıda kızı Nilüfer Jah sosyal medya hesabından annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

MANOLYA ONUR KİMDİR?

1975 Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur, 1955 yılında doğdu. Son Osmanlı halifesi Abdülmecid’in torunu Haydarabad Nizamı Mukarram Bereket Şah (84) ile 1990’da evlenip, 1994’te boşandı. Bu evlilikten Prenses Nilüfer Jah (Şah) (25) doğdu. Manolya Onur bir dönem eski eşinden 5 milyon dolar tazminat kazandığı haberleriyle de gündeme gelmişti.

Prenses Nilüfer Jah'tan ACI PAYLAŞIM !