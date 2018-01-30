Esin Gündoğdu'nun inanılmaz değişimi

Oyuncu Esin Gündoğdu, 2 senede diyet yaparak 60 kilo verdiğini belirtti. Mide küçültme ameliyatı olduğunu da söyleyen oyuncu, kilo verdikten sonra oluşan hafif sarkmaları estetik bir operasyon yaparak toplattığını ifade etti.'Yeni Gelin' dizisinin Türkmen Hala'sı oyuncu Esin Gündoğdu, azimli çabasının ardından verdiği kilolarla adından söz ettirdi.60 kilogram veren Gündoğdu, yeni haliyle bambaşka bir kimliğe büründü.

Esin Gündoğdu, “138 kiloydum, şu anda 78 kiloyum. Baktığınızda o kadar da görünmüyorum.Salondan odaya gidemiyordum, diyetle 40 kilo verdikten sonra spora başladım. Spor olarak sadece yüzüyordum. Kilo verdikten sonra düzenli yürüyüşe başladım. Eskiden basamak çıkamıyordum, şu anda kendimi çok rahatlamış hissediyorum” ifadelerini kullandı.