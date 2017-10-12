Eser Yenenler çapkınlıklarının bedelini ödüyor

Son dönemde çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Eser Yenenler yeni sezonda kendine yer bulamadı.İlk olarak yakın arkadaşları Oğuzhan ve İbrahim ile sundukları '3 ADAM' programı yayından kaldırılan Eser Yenenler'e bir darbede Acun Ilıcalı'dan geldi.

Geçtiğimiz sezon 'Yetenek Sizsiniz' programında jüri koltuğundan oturan Eser Yenenler yeni sezonda o koltukdan kaldırıldı.Eser Yenenler'in yerine Hülya Avşar'ın geleceği de gelen bilgilerin arasında yer alıyor.İbrahim ve Oğuzhan da çektikleri filmde yakın arkadaşları Eser Yenenler'e rol vermemişti.