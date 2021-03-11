Erkek modelleri taciz eden modacı konuştu!

Magazin dünyası bir süredir ünlü modacı Alexander Wang'ın erkek mankenleri taciz ettiği iddialarıyla çalkalanıyor. Instagram'da "S--- Model Management" ile "Diet Prada" adlı moda paylaşımı yapan hesaplar, geçen yılın Aralık ayında modacı Wang'ın erkek modelleri taciz ettiği iddialarını ortaya attı.

Yaşadığı şoke edici deneyimi anlatan model Owen Mooney, 2017 yılında bir gece kulübünde karşılaştığı Alexander Wang'ın, kendisini nasıl taciz ettiğini anlattı. Kalabalık ortamda birisinin elle tacizine uğradığını anlatan Owen, kafasını çevirince bu kişinin modacı Wang olduğunu anladığını belirtti.

11 kişiden Alexander Wang'a suçlama

Modacı Wang'ın çok sayıda arkadaşına da aynı tavırlarla yaklaştığını aktaran model Owen Mooney, bu kişinin yaptıklarını açığa çıkarılması gerektiğini belirtti. Wang'ın tacizleriyle ilgili bir başka olayda ise adını vermek istemeyen bir erkek model, nezaket gereği Wang'dan gelen içkiyi kabul ettiğini belirtti.

Kısa sürede gözlerinin karardığını aktaran model, uyanınca bir otel odasında kendini bulduğunu ve modacı Wang'ın da kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığını kaydetti. Tasarım öğrencisi Keato Bullen ile stilist David Casavant'ın da aralarında bulunduğu 11 kişiden de benzer hikayeler gelince Wang, yaptıklarını itiraf etmek zorunda kaldı.

Tacizle suçlanan Wang: "Hayatta öğrenmenin yaşı yok"

Açıklama yaparak içlerini döken kişilerin haklarına saygı duyduğunu kaydeden modacı Wang, onlara bu şekilde davrandığı için pişman olduğunu belirtti. Açıklamalardaki bazı detayların kendisine o dönemlerde çok daha farklı göründüğünü kaydeden Wang, bundan sonra daha dikkatli olacağını söyledi.

"Hayatta öğrenmenin yaşı yok" diyen Wang, büyük bir ders aldığını belirtti. Taciz iddialarını daha önce yaptığı açıklamalarla reddeden Wang, markasına ve kendisine güvenen insanları karalama kampanyaları hakkında aydınlatmak istediğini ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 15:35