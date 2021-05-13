Engin Öztürk’ten Doğduğun Ev Kaderindir Mesajı

TV8 ekranlarında final yapan Doğduğun Ev Kaderindir isimli televizyon dizisi projesi dün akşam 43. yeni bölümü ile yayın hayatını sonlandırdı. Dizinin final bölümünde herkesin mutlu olduğu görülürken Barış ve Zeynep evlenmişti. Gülbin de ailesiyle kavuşmuş ve bu anların tadını çıkarmaya başlamıştı. Bunun yanı sıra Zeynep zor durumda kalan kız çocukları için de abisi adına bir vakıf kurdu ve bu olay da bu şekilde tamamlanmış oldu. Dizinin ekran yolculuğu sona erdi ve ikinci sezonda projenin reyting kayıpları yaşaması bu durumun gerekçesi olarak görüldü. Demet Özdemir yola İbrahim Çelikkol ile çıkmıştı ancak Engin Öztürk ile diziyi sonlandırdı. Ünlü oyuncu Engin Öztürk ise yeni sezonda Barış karakteri olarak proje katılım göstermişti. İbrahim Çelikkol tarafından hayat verilen Mehdi karakterinin ölümü ardından Öztürk dizinin başrol oyuncusu olmuştu.

3. yeni sezonu göremeyen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi dün akşam ekranlara gelen görkemli son sahnesi ile televizyon ekranlarından ayrıldı. Doğduğun Ev Kaderindir’in bu zamana kadar yayın hayatına devam etmesi takdir ile karşılandı. Ekranlarda birkaç bölüm bile dayanmakta güçlük çeken projeler sonrasında Doğduğun Ev Kaderindir başarılı bir durum olarak yorumlandı. İbrahim Çelikkol ardından diziye başrol oyuncusu olarak katılan Engin Öztürk, Doğduğun Ev Kaderindir isimli televizyon dizisi projesinin final yapması ile beraber sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve izleyiciler de dahil olmak üzere bir veda mesajı paylaştı.

Hukukçu Barış olarak Doğduğun Ev Kaderindir isimli televizyon dizisi projesine katılım gösteren ünlü oyuncu Engin Öztürk paylaşmış olduğu mesaj ile dizi hayranlarını sevindirdi. Güzel yolculuğun sonuna geldiklerini belirten Öztürk tüm oyun arkadaşlarına, teknik ekibe ve seyirci kitlesine teşekkür etti. Ünlü oyuncu Engin Öztürk sosyal medyadan paylaşmış olduğu mesajını “İyi ki varsınız ve güzellikleri çoğaltacağız” şeklinde tamamladı.