Engin Öztürk'ün yeni dizisi 50 Metrekare ne zaman başlayacak? Engin Öztürk kimdir?

Netflix birbirinden iddialı Türk dizilerini yayınlanmaya devam ediyor. Yeni başlayacak olan 50 Metrekare dizisinin ilk fragmanı yayınlanarak yayın günü belli oldu. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üstüne çeken dizinin ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu. 50 Metrekare dizisine geri sayım başladı. Neflix'in yeni dizisi 50 Metrekare başlıyor. Dizisinin senaryosunu Burak Aksak kaleme aldı ve yönetmenliğinide Burak Aksak, Selçuk Aydemir ile beraber üstlendi. Peki 50 Metrekare dizisi ne zaman yayınlanacak?

50 Metrekare dizisi ne zaman yayınlanacak?

50 Metrekare 27 Ocak'ta Netflix'te yayınlanmaya başlıyor.

50 Metrekare dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Başrollerini Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Cengiz Bozkurt, Kürşat Alnıaçık, Tolga Tekin,Yiğit Kirazcı, Hasan Yalnızoğlu ve Özgür Emre Yıldırım gibi ünlü isimler bulunuyor.

50 Metrekare dizinin konusu ne?

Engin Öztürk'ün can verdiği Gölge geçmişinin peşindedir. Çünkü çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamıyordur. Kendisini büyüten aynı zamanda patronu Servet Nadir'in tüm karanlık işlerini yapmaktadır. Elindeki bir fotoğrafla Gölge kim olduğunu araştırırken aslında nasıl bir yalanın içerisinde olduğunu fark edecektir.Servet Nadir'den kaçmaya karar veren Gölge bir terzi dükkanına sığınır ve o 50 metrekarelik alanda yaşamaya başlar ."Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyen Gölge yeni mahallesinde yeni kimliği ile bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Fakat bu hiç kolay olmayacaktır.

Engin Öztürk Kimdir?

28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Engin Öztürk, 1.90 metre boyunda, 85 kilo ve Terazi burcudur. İlk oyunculuk deneyimini Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizi ile yaşamıştır. Daha sonralarda ise Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde oynayarak geniş kitlelerce tanınmıştır. Diğer rol aldığı dizilerden bazıları ise şunlardır; Hatırla Gönül, Yüksek Sosyete, Diriliş Ertuğrul, Yüzleşme.





Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 15:24