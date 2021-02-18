Engin Günaydın'dan Yeni Dizi Müjdesi! Hayranları Bu Habere Çok Sevinecek

Dijital platform olan Gain üzerinden seyirci kitlesi ile buluşan bir dizi, son dönemde en çok konuşulan projeler arasına girmişti. Sosyal medyada adından söz ettiren ve beğeni dolu yorumlar alan “10 Bin Adım” isimli dizide Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar gibi birbirinden başarılı iki isim performans sergilemişti. İki usta ismin birlikte rol aldığı 10 Bin Adım, oldukça büyük beğeni toplarken dizinin seyircileri, oyuncuları her zaman ekranda görmek istediklerini ifade etmişti. Dizinin ilk sezonu ilgiyle izlenirken yeni bir projenin yolda olduğu haberi öğrenildi.

Üstelik yeni projenin hikayesi iki oyuncuya ait olacak. Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın başarılı olarak ekranlara gelen dizisinden sonra yeni bir dizi gündemde yerini aldı ve dizinin hayranları bu habere oldukça sevindi. Gazeteci Birsen Altuntaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile bu güzel haberi takipçilerinin bilgisine sundu. Ünlü oyuncu Engin Günaydın, bununla birlikte gündemde “Azizler” isimli sinema filmi ile de adından söz ettirmeyi başarmıştı. Filmin yönetmenliğini yapan Taylan Biraderler Engin Günaydın’ın yeni projesinde de yönetmenliğini yapıp birlikte proje ortaya çıkaracak. Netflix’te seyirci ile buluşacağı haberi öğrenilen dizinin İmaj Yapım imzalı olarak izleyici kitlesinin beğenisine sunulacağı haberi öğrenildi. 10 Bin Adım isimli dizinin en çok dikkat çeken detayı ise iki eski sevgili olan Mehmet ve Ezgi’nin yürüyüş için çıktıkları yolculuk sırasında sinirlendiklerinde noktalardan kırıldıkları anlara kadar pek çok yaşanmışlıkları eğlenceli bir dil ile birlikte anlatan dizi, seyircilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Gain’de her Çarşamba gününde yayınlanan dizinin ilk sezon çekimlerinin ise bitmek üzere olduğu öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Dizinin hikayesi 2 başarılı oyuncuya ait olurken senaryo ise Devin Özgür Çınar tarafından kaleme alınmıştır. Bir komedi dizisi olan 10 Bin Adım eski sevgili ile dost kalıp kalmamanın mümkün olup olmadığına cevap arıyor.