Engin Akyürek Sefirin Kızı Hayranlarına Seslendi!

Star TV ekranlarında uzun bir süredir yayın hayatına devam eden Sefirin Kızı isimli televizyon dizisi projesi 2 bölüm sonra final yaparak izleyici kitlesine veda edecek. Bugüne kadar diziden ayrılan oyuncular olmuş ve yeni isimler kadroya eklenerek projenin devamı sağlanmıştı. Başlarda Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül Doğulu başarılı performansı ile takdir toplarken oyuncu geçirmiş olduğu rahatsızlık sebebiyle diziye veda etmek durumunda kalmıştı. Aynı zamanda Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı’na veda edip diziden ayrılmıştı. Neslihan Atagül Doğulu’nun Sefirin Kızı’ndan ayrılması sonrasında Tuba Büyüküstün Mavi karakteri ile diziye dahil oldu ve projenin devamlılığı bu şekilde sağlandı. Her ne kadar dizi bir süredir devam etse de Nare’nin diziye veda etmesi ardından izleyici kitlesinin Sefirin Kızı’na olan ilgisinde azalma görüldü. Aynı şekilde reytingleri de düşen dizinin final yapma kararı aldığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu Engin Akyürek gazeteci Ayşe Arman’a röportaj verdi ve dizi ile ilgili düşüncelerini açıkladı. Ünlü oyuncu Engin Akyürek’e, Sefirin Kızı isimli dizisinin daha önceki dizileri kadar parlamadığı konusunda bir yorum yapıldı ve Akyürek bu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, Sefirin Kızı isimli dizi projesini başarılı ve kendini gerçekleştirmiş bir iş olarak gördüğünü ifade ederken bu işin başarısının yalnızca reyting olmadığını söyledi. Yurtdışı yolculuğunun da başarılı bir şekilde geçmesini dilediğini ifade eden Engin Akyürek, işler yolunda gitmediği zaman üzülmek ve dert etmek çok doğal dedi. Ancak bu işin doğasında bu tip durumların olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Zamanla öğreniyorsunuz” şeklinde açıklamalar yaptı.

Sancar karakterine hayat veren ünlü isim Engin Akyürek, Sefirin Kızı isimli dizinin yurt dışında başarılı olmasını temenni etmesi ile de dikkatleri üzerine çekti. İlk kez başrol oynadığı Bir Bulut Olsam isimli projenin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen oyuncu, Meral Okay'ın da kendisine fazlaca destekte bulunduğunu ifade etti.