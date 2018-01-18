Enes Batur hayranları galaya sığmadı !

Youtube’da 5.5 milyon , Instagram'da ise 2 milyon takipçisi bulunan Enes Batur'un filminin galası dün akşam yapıldı.Ünlü sosyal medya fenomeni Enes Batur'un sinema filmi 'Hayal mi Gerçek mi'nin galası dün akşam Kanyon'da yapıldı.Enes Batur’un filmini izlemek isteyen hayranları uzun bir kuyruk oluşturdu.

Enes Batur henüz 19 yaşında olmasına rağmen hayat hikayesini beyazperdeye taşıdı.

Kerem Fırtına, Bekir Aksoy, Ceyda Düvenci ve Ceyhun Yılmaz'ın da oynadığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi nin galası dün akşam yapıldı. Filminde küfür ve argo kelimelerinin olmadığını söyleyen Batur , 'Ailecek izlenecek bir film ' diye konuştu.