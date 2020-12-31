Enes Batur Exxen ile Anlaştı! Enes Batur’un Yeni Programı Ne?

Acun Ilıcalı tarafından kurulan EXXEN platformundan bir yeni program daha duyuruldu. Ünlü youtuber Enes Batur ile anlaşan platformdan yeni programa dair ayrıntılar paylaşıldı. Detaylar ise haberimizde.

Exxen platformundan yayımlanacak yeni bir program daha duyuruldu. Ünlü youtuber Enes Batur ile yapılacak olan projenin ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

YENİ PROJE GELDİ

Enes Batur ile yapılan anlaşma sonucunda Exxen’de yeni bir programa daha imza atıldı. Programın ismi ise “Enes Batur’la Buluşma”. Programın türü ise yarışma olacak. Programda kadınlar ve erkekler karşı karşıya gelecek.

ENES BATUR'LA BULUŞMA

Son zamanlarda Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve sürekli gündemde olan yeni platform Exxen’den yeni bir haber daha geldi. Türkiye’nin en ünlü youtuberlarından biri olan Enes Batur ile yeni bir projeye başlanacağı duyuruldu. Proje ise yarışma türüne bir program olacak ve ismi de “Enes Batur’la Buluşma” olarak duyuruldu.

Exxen tarafından ise programa dair açıklamalar geldi. Exxen tarafından açıklananlara göre program yarışma türünde olacak ve kadınlar ile erkekler karşı karşıya gelecek.

Programda ise şu ana kadar açıklanan tek ünlü isim Enes Batur değil. Programa dair detaylar ise her geçen gün gelmeye devam ediyor.

Exxen tarafından yapılan paylaşımlara baktığımızda programda aynı zaman da Hail İbrahim Göker gibi isimler de var. Ayrıca bu isimlerin dışında Baturay Anar, Cihan Albayrak, Mustafa Yavuz ve Mert Eren Bülbül gibi yine sosyal medya tarafından tanınan isimler ön plana çıkıyor.

1 OCAK 2021

1 Ocak 2021 yılı ile birlikte yayın hayatına başlayacak olan Exxen platformunun başlangıç programlarından biri de bu olacak.

Exxen tarafından yapılan açıklama ile birlikte programa dair detaylar belli oldu fakat ünlü youtuber Enes Batur daha önce sosyal medya üzerinden konuya dair açıklama yapmıştı. Enes Batur resmi sosyal medya hesabı üzerinden Exxen platformuyla çalıştıkları ve 3-4 proje üzerinde durduklarını duyurmuştu. Fakat Exxen platformundan gelen resmî açıklamalar üzerinde programın türü ve detayları da kesinlik kazanmış oldu.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 21:28