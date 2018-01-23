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Enes Batur'dan gişede inanılmaz başarı !

Ünlü sosyal medya fenomeni Enes Batur'un sinema filmi 'Hayal mi Gerçek mi' geçtiğimiz günlerde sinema salonlarındaki yerini almıştı.Youtube’da 5.5 milyon , Instagram'da ise 2 milyon takipçisi bulunan Enes Batur'un filmiEnes Batur’un (20) hayatından kesitlerin anlatıldığı ‘Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?’ adlı film gişede sürpriz yaptı.

23 Ocak 2018 Salı 11:25
Enes Batur'dan gişede inanılmaz başarı !

Youtube’da 5.5 milyon , Instagram'da ise 2 milyon  takipçisi bulunan Enes Batur'un filmi 'Hayal mi Gerçek mi' gişede rekora koşuyor.Enes Batur henüz 19 yaşında olmasına rağmen hayat hikayesini beyazperdeye taşıdı.Kerem Fırtına, Bekir Aksoy, Ceyda Düvenci ve Ceyhun Yılmaz'ın da oynadığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi nin galası dün akşam yapıldı. Filminde küfür ve argo kelimelerinin olmadığını söyleyen Batur , 'Ailecek izlenecek bir film ' diye konuştu.

'Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?'  ilk 3 günde 454 bin 373 kişi tarafından izlenerek birçok yapımı solladı! Hasılat 5 milyon 768 bin TL.

Cem Yılmaz’ın filmi ‘Arif V 216’ ikinci haftasında 3 milyon 754 bin seyirciye ulaştı. Gişeye 48 milyon 624 bin TL bıraktı.

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