Emre yalanladı, Burcu paylaştı: İlişkimiz kanıtlı!

Magazin dünyasına geçen hafta damga vuran olay, şarkıcı Emre Altuğ ile eski manken Burcu Çağrı'nın 4 yıllık ilişkilerinin ortaya çıktığı iddiası oldu. Burcu Çağrı'nın da haberi doğrulayarak, "4 yıllık bir ilişkimiz vardı ve bunu Emre Altuğ'un yakın çevresi de biliyordu" ifadelerini kullanması üzerine tartışma alevlenmişti. Önceki hafta İstanbul Ortaköy’de bulunan bir motosiklet dükkanında objektiflere yakalanan Altuğ, iddiaların doğruyu yansıtmadığını belirtmişti. Altuğ, Burcu Çağrı ile ilişkisinin bulunduğu iddialarına ilişkin, "O kişi ile bir ilgim yok" açıklamasını yapmıştı.

Burcu Çağrı: "O kabul etmese de ilişkimiz kanıtlı"

Ünlü şarkıcı Altuğ'un ilişkiyi yalanlamasının ardından Burcu Çağrı'dan yeni bir açıklama geldi. Arkadaş ortamında çekilen bazı fotoğrafları ve yan yana koltuk aldıkları uçak biletlerinin fotoğrafını paylaşan Burcu Çağrı, Emre Altuğ'un, kendisini yalancı konumuna düşürdüğünü belirtti. Bu nedenle bu paylaşımı yapmak zorunda kaldığını aktaran Burcu Çağrı, ilişkilerinin reddedilemeyecek kadar kanıtlı ve gerçek olduğunu ifade etti. Burcu Çağrı'nın paylaşımlarının ardından Emre Altuğ'dan gelecek cevap beklenmeye başlandı.

İlişki haberi ilk kez önceki aylarda ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'un, uzun yıllar süren birlikteliğinin ardından manken Çağla Şikel ile yollarını ayırmıştı. Çağla Şikel'in ardından Altun'un, bir başka güzel mankenle ilişki yaşadığını belirtilmiş ve bu mankenin Burcu Çağrı olduğu belirtilmişti. Önceki aylarda aşkına dair bir paylaşımda bulunan Burcu Çağrı, Serdar Ortaç'ın "Adam Gibi" şarkısını seçmiş ve paylaşıma Emre Altuğ'u da etiketlemişti. Çağrı, yaptığı paylaşımda, "Gün geçtikçe çoğaldı bağımız, dört senede. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 10:17