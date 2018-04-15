Emre Kaya Kimdir Nerelidir?

Emre Kaya Kimdir ve Nerelidir?

Kendi ülkelerinde bir numara olan Avrasya güzelleri Türkiye ye geldi . Bu görkemli gece de her sarkisi hit olan ünlü popçu Emre Kaya sahne aldı . Etkileyici dans showları ile geceye damga vuran Kaya ‘ Haber24/İstanbul: Bu sene benim senem dedi. Emre Kaya Kimdir? Emre Kaya: 985 İzmir doğumlu Türk söz yazarı, besteci, müzisyen ve yorumcu Emre Kaya, damarlarında gezen müzik aşkını çok küçük yaşta keşfederek 3 yaşında cura çalmaya başladı. Emre Kaya’nın tüm hayatına yön verecek bu hobisi, gün geçtikçe büyük bir tutkuya dönüştü.

Müzik ile doğduğunu düşünen ve müziği mesleği haline getiren Emre Kaya, ilerleyen yıllarda kariyerine müzik alanında devam etmesi gerektiğinden iyice emin oldu ve söz-beste çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 14 yıldır Türk müzik sektöründe bulunan ve piyasada hatırı sayılır bir yere sahip olan Emre Kaya’nın her şarkısının hit olduğu müzik serüveninde ona her birini ayrı bir keyif ve hevesle çaldığı bağlama, keman, gitar ve klarnet enstrümanları da eşlik etti.

Murat Dalkılıç (Kader, Çatlat) , Bengü (Elveda), Zeynep Dizdar (Sana Güvenmiyorum) , Yıldız Tilbe (Git), Niran Ünsal (Zavallısın) gibi popüler yorumcuların seslendirdiği zirvedeki şarkıların mimarı olan Emre Kaya, Türkiye’nin yeni nesilde en çok tercih edilen bestecilerinin arasına girdi.

Birçok projede müzik direktörü olarak da bulunan Kaya, 2009 yılında “Yılın En İyi Bestecisi” ödülüne layık görüldükten sonra “Böyle Gitmez” isimli ilk albümünü yayınladı. Söz yazarı ve besteci kimliğiyle ön plana çıkmış olan Emre Kaya, artık şarkıları dilden dile dolaşan bir yorumcu da olmuştu.

Arka arkaya çıkardığı “Toz” isimli single ve “Teşekkür Ederim” albümüyle şarkıları listelerde zirveyi gören, dijital mecralarda rekorlar kıran Emre Kaya, bu başarısıyla Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden Altın Kelebek’ de “En İyi Çıkış Yapan Sanatçı” ödülünün de sahibi oldu.

Emre Kaya, 2014 yılın son aylarında çıkardığı son albümü “Apayrı” ile birlikte sektörün önderlerinden Doğan Music Company (DMC) ile yapım şirketi olarak çalışmaya başladı. DMC’den yayımlanan ilk, kariyerinin ise III. albümü “Apayrı” da yer alan tüm şarkılara imza atan Emre Kaya, ‘Apayrı’ ile radyolarda en çok çalan erkek sanatçı ödülünü alırken bu albümle birlikte yılın en iyi popçu ödüllerinin de sahibi oldu.

Başarı çıtasını her geçen gün yükselten ve kendi kendini aşmayı yaşam felsefesi haline getiren Emre Kaya, 2015’te yine sözü ve müziği kendisine ait olan “Yapboz” isimli şarkısıyla youtube’da 30 milyon tıklanma sayısına erişerek, hayranlarının diline marş olacak bir şarkı yaptı. 2015 ‘Yılın en iyi bestecisi’ ve ‘Yılın en iyi erkek pop sanatçısı’ ödüllerini alan Kaya, 2016’da da Esaret isimli single’ını çıkararak medyadan ‘hit makinesi’ lakabını aldı.

“Esaret”ten tam 7 ay sonra, hayranlarına yepyeni bir sürpriz yapan Emre Kaya, ‘Dın Dın’ isimli sıfır kilometre şarkısını da yine DMC etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2018, 05:03