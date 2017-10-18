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Emre Altuğ söyledi , Çağla Şikel bale yaptı !

Yaklaşık 2 yıl önce evliliklerine nokta koyan Emre Altuğ ve Çağla Şikel aynı sahnede şov yaptı.Emre Altuğ'un şarkılarına Çağla Şikel bale yaparak eşlik etti.

18 Ekim 2017 Çarşamba 13:44
Emre Altuğ söyledi , Çağla Şikel bale yaptı !

Magazin dünyasının en yakışan çiftleri arasında yer alan Emre Altuğ ile Çağla Şikel yaklaşık 2 yıl önce ayrılık kararı almışlardı.Ayrıldıktan sonra da dostluklarını bitirmeyen ikili dün akşam sahnede seyircilere unutulmaz bir akşam yaşattı.Her fırsatta birbirlerinin yanında olduklarını ifade eden ikili bu sözlerinin arkasında durdu ve dün akşam Zorlu PSM'de aynı sahneye çıktı.

Konser öncesinde eski eşi Çağla Şikel'e teklif götüren Emre Altuğ olumlu yanıt alınca çok sevindiğini belirtmişti.Zorlu PSM'de gerçekleşen konserde Emre Altuğ şarkılar söylerken Çağla Şikel'de şarkılara bale yaparak eşlik etti.

Son Güncelleme: 18.10.2017 13:57
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