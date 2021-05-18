Emir Özden Kimdir? Yaşı, Boyu ve Bilinmeyenleri

Emir Özden, 1 Ekim 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul'da doğan Özden, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 168 cm boyunda olduğu öğrenilen oyuncunun kilosu ise 61’dir. Mavi gözlere sahip olan Emir Özden'in burcu ise terazidir. Aslen Trabzon Maçka'da doğduğu öğrenilen Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Emir Özden, İstanbul’da doğup büyüdüğü, annesinin ev hanımı, babasının ticaretle uğraştığı ve bir de kız kardeşi bulunduğu hakkında bilgiler paylaşmıştır. Kız kardeşinin Kanada'da okuduğunu da ifade eden oyuncu Emir Özden, ailede oyuncunun olmadığını fakat kendisini tiyatro yöneten kişinin annesi olduğunu söylemiştir. Kendisinin daha çok spora meraklı olduğunu ifade eden Emir Özden, zaman içerisinde arkadaşlar edinip sahnede olmayı çok sevdiğini söylemiş ve annesinin şimdi kendisi ile gurur duyduğunu ve en fanatik takipçisi olduğunu belirtmiştir.

Lisede okuduğu zaman oyuncu olmak istediğine karar veren Emir Özden, öğrencilik ile hiç arası olmadığını ve normal bir özel lisede okuduğunu söylemiştir. Her yıl 9 zayıf alan oyuncu bu sebeple evde depresyon, kavga, gürültü ve bunalımın eksik olmadığını söylemiş ve bir kere de dersteyken bunun böyle devam edemeyeceğini düşündüğü için sınıftan çıkıp gittiğini anlatmıştır. Bir süre sonra ise kendini yetenek sınavlarında bulduğunu söyleyen Emir Özden, bu sınavı kazanarak tiyatro bölümünü kazandığını ve notlarının da ışık hızı ile yükseldiğini ifade etmiştir. Bu şekilde evlerine huzur da geldiğini açıklayan genç oyuncu bu şekilde çalışmaya başladığını anlatmıştır. Eğitim hayatında Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim gören Emir Özden, daha sonra Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde eğitim hayatını tamamlamıştır. İlk olarak 2012 senesinde “Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam” isimli dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Emir Özden, “Masumlar Apartmanı” isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Ege karakteri ile de kariyerinde parlama noktası yaşamıştır.