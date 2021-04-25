Emine Ün ve Tolga Karakaş Boşanıyor! 9 Yıllık Evlilik Bitecek

Canısı isimli filmde sergilediği performans ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emine Ün ve eşi Tolga Karakaş’ın boşanma kararı aldığı öğrenildi. Emine Ün, evlilikleri ile ilgili aldıkları boşanma haberini Instagram hesabından duyurdu ve “hem bu dünyada hem de ahirette dualarımız birbirimiz için” şeklinde açıklamalar yaptı.

Son zamanlarda farklı markaların reklam yüzü olan başarılı oyuncu Emine Ün, 2012 senesinde dünya evine girdiği iş adamı Tolga Karakaş ile boşanma kararı aldıklarının bilgisini hayranlarına verdi. Sosyal medyadan yapılan açıklama ile 9 yıllık evliliğin biteceği ve ikilinin yollarını ayıracağı haberine ulaşıldı.

Ünlü isim Emine Ün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve her şey insanlar için dedi. 9 yıl önce evlendiği eşi Tolga Karakaş ile tatlılık ve güzellik ile ayrıldıkları açıklamasına gerçekleştirdi. Birlikte ortak düşünce sonucunda ikilinin yollarını ayırmasının doğru olacağına karar verdikleri ifade edildi ve hem bu dünyada hem de ahirette dualarının birbirleri için her zaman bir olduğu şeklinde açıklamalar yapıldı.

Emine Ün Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Ünlü isim Emine Ün, 24 Eylül 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Babası tır şoförü olan oyuncunun 3 tane kız kardeşi olduğu öğrenilmiştirç İstanbul Etiler Lisesi’nden mezun olduğu öğrenilen oyuncunun eğitim hayatına daha sonra devam etmediği bilinmektedir. 15 yaşında iken 1990 senesinde Neşe Erberk’in ajansında mankenlik yapmaya başlayan Emine Ün, 1994 senesinde Hey Girl dergisinin kapak kızı olmuştur. Mehmet Ali Erbil tarafından sunulan Piyangola isimli programda da hostes sunucu olarak görev alan ünlü oyuncu, Mahsun Kırmızıgül'ün Sevdalıyım isimli klibinde de rol almıştır. Aynı zamanda o dönem içerisinde bir güzellik yarışmasına da katılan Emine Ün, ilk ona kalmıştır ancak dereceye giremediği bilgisine ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra İbrahim Erkal'ın başrolünü oynadığı Canısı dizisinde de bir karaktere hayat veren oyuncu bu dizide canlandırdığı karakter ile hafızalara kazınmıştır.