Emina Sandal'ın paylaşımı olay oldu !

Mustafa Sandal ve eşi Emina Sandal çiftinin 9 yıllık evlilikleri süresince ilk kez bu kadar ciddi tartıştığı iddiası magazin dünyasına bomba gibi düştü

9 yıl önce evlenen ve 2 erkek çocukları bulunan Emina Sandal ile Mustafa Sandal eşi bugüne kadar ekranlara hep mutlu aile tablosu olarak çıkmıştı.Hayranlarının sürekli mutlu görmeye alıştığı ünlü çiften bu kez üzücü haber geldi.İkilinin boşanma aşamasında olduğu ve bunun nedeninin de kayınvalide Tülin İleri olduğu iddia ediliyor.

Ayrılık iddiaları ile ilgili konuşan Mustafa Sanda ; " Mustafa Sandal "Çocuklarımın annesi, kıymetlim Emina Sandal'la özel hayatımızın bize özel kalmasını istiyoruz. Para yüzünden kavga ettiğimiz ve Emina'nın çocuklarını terk edeceği iddiaları doğru değil" demişti.

EMİNA SANDAL'IN PAYLAŞIMI

"Hayattaki en büyük hatalarımdan biri insanların onlara gösterdiğim sevginin aynısını bana göstereceklerine inanmak oldu."