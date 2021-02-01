Emanet Yeni Bölüm Fragmanı 107. Bölüm

Emanet isimli dizi Karamel Yapım imzası taşıyor. Kanal 7 ekranlarında seyirci kitlesi ile hafta içi her gün saat 19:00’da yeni bölümleri ile ekranlarda yer alan Emanet, heyecanlı senaryosu ile izleyicileri büyülüyor. Dizi, hafta içi her gün heyecanlı senaryosu ile seyircileri büyülerken aynı zamanda yüksek izlenme oranları da alıyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyenlerin ilgisini çeken yapım, günlük olarak yayınlanan diziler arasında da fark atarak yükselmekte. Kanal 7 ekranlarında heyecan dolu sahneleri ile çok izlenen diziler kategorisinde ilk sıralarda yer alırken aynı zamanda heyecanlı ve aşk dolu bir öykü ile yayın hayatına devam ediyor.

Kısa süre içerisinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşıp hafta içi her gün yayın hayatına devam eden Emanet’in heyecan dolu sahneleri izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Konusu anne ve babasını kaybeden yeğenleri Yusuf’a sahip çıkarak kendilerine yeni bir hayat kuran Seher ve Yaman’ın öyküsünü anlatan dizi, milyonlarca kişiyi duygulandıran senaryosu ile takip edilmektedir. 2 Şubat akşamı saat 21.30’da 107. Yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Emanet dizisi, yayınladıkları video ile de henüz ekranlara gelmeden merak edilmeye başlandı. Dizinin son bölümlerinde Yaman ve Seher ikilisinin aşkları büyük bir sınavdan geçerken gelecek bölüm gelişmeleri ile de merak uyandırmakta.

Bir tarafta ablasının ölüm haberi ile sarsılıp dünyası yıkılan Seher, yeğenine sahip çıkmak ister. Diğer tarafta ise ağabeyinin emanetini korumak için karşısına çıkan tüm zorluklara göğüs geren Yaman yeğenlerine bakmak istemektedir. İki ayrı dünyaların insanları olan Seher ve Yaman, adeta gece ve gündüzün savaşını yaşayacaklar. Son dönemlerde de çiftin sınavlardan geçen aşk hayatı gündeme gelirken yeni bölüm gelişmeleri ise merakla beklenilmektedir.

Yaman, acımasızlığı ve sert kuralları ile ün yapmış bir iş adamı karakteri olarak seyirci karşısına çıkarken yeğeni Yusuf’u da kimseye vermek istememektedir. Aynı zamanda Seher ise gücünü masumiyetinden ve dürüstlüğünden alırken yeğeni Yusuf’u almak için acımasız iş adamı Yaman ile amansız bir mücadeleye girişerek hayatında yeni gelişmeler yaşar.