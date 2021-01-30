Emanet Yeni Bölüm Fragmanı 106. Bölüm

Kanal 7 ekranlarının iddialı dizisi Emanet seyirciler tarafından ilgi ile takip edilmekte. İlk bölümünü 7 Eylül tarihinde ekranlara getiren dizi o günden beri performansını hiç düşürmedi. Hafta içi seyirci kitlesi ile buluşan dizinin genç oyuncu kadrosu başarılı performansları ile ilgileri üzerine toplarken dizinin konusu da her yeni bölümünde merakla izlenilmekte. Aynı zamanda çok izlenen Emanet, yayınlandığı kanala göre gayet iyi reyting oranlarına sahip.

Senaryo gereği hem annesiz hem de babasız kalan Yusuf’u sahiplenen Seher ve Yaman’ın yaşadıkları olayları seyirci ile paylaşan dizi yüz binlerce kişi tarafından takip edilmekte. Hafta içi akşam saatlerinde seyircilerin gözdesi haline gelen Emanet’in 106. yeni bölüm fragmanı ise kendine özgü izleyici kitlesi ile buluşmak için sabırla bekliyor. 105 bölümünü geride bırakıp birçok başarıya imza atan dizi bir haftayı daha geride bıraktı. 106. yeni bölümü ile ekranlarda yayınlanmak üzere 1 Şubat Pazartesi akşamını bekleyen Emanet yeni bölümünden ilk fragmanı izleyicileri ile paylaştı.

Evlenme kararı alan dizinin başrolleri Yaman ve Seher bu yolda ilk adımı atmak için harekete geçiyor. Ancak bu durumu kabullenemeyen Zuhal’in vereceği tepki ise merak konusu oldu. Sözlenen çiftin ilişkilerini onaylamayan Zuhal, ikili hakkında kötü planlar yapar. Aynı zamanda başlarında bela bulunan Yaman ve Seher’in bu zorlukları nasıl aşacağı merak edilen bir diğer konu haline geldi. Diğer taraftan Kara ise Hayriye’nin konuşmalarını duyup bu duruma çok üzülür. Ancak Kiraz, Kara’ya yardım ederek onu bu durumdan kurtarır ve hemen sonrasında Kara kendini büyük bir değişim içinde bulur.

Reyting oranları yüksek olan dizinin yapımı Karamel Yapım’a ait iken beğeni toplayan hikayesi ile Kanal 7 ekranlarında akşam 19.00’da seyirci ile buluşmaktadır.

Sevilen dizinin genel konusu ise yalşı babası ile yaşayan genç kız olan Seher’in hayatıdır. Ablasının ölüm haberi ile adeta dünyası yıkılan Seher, ablasının emaneti olan yeğeni Yusuf’a sahip çıkmak ister. Ancak bu durum düşündüğü kadar kolay olmaz çünkü Yusuf’un amcası Yaman, yeğenini kimseye bırakmamaya karar vermiştir.