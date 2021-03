Emanet Dizisi Yayınlanmayacak

Sevilen dizide koronavirüs paniği yaşanıyor, başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın yer aldığı Emanet dizisinde panik rüzgarı hakim. Dizinin setinde apar topar ara verildi. Kanal 7'nin sevilen dizisi, hafta içi her gün sevenleri ile buluşuyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinde bazı kişilerde koronavirüs tespit edildi. vakalar sebebiyle sette acil bir şekilde ara verilirken, setin bir daha ne zaman başlayacağını dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan’ın başrolünde bulunduğu dizinin reytingleri ise gayet iyi. Dizi çok seyredilen kanallarda yayınlanmamasına rağmen, izleyiciler diziyi büyük bir merak ile takip ediyor. Bu hafta sette koronavirüs vakaları nedeniyle bir süre dizinin çekimine ara vererek, dizinin yeni bölümleri çekilmeyecek. Bu haber diziyi severek takip eden izleyicileri, üzdü. Dizinin çekimlerine iste tekrardan ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

Emanet Dizisinin Konusu Ne?

Seher, yaşlı babası ile birlikte yaşayan yardımsever herkes tarafından sevilen genç ve güzel bir kızdır. Babası ile sakin bir hayat yaşarken, Seher ablasının ölümü ile ani şekilde sarsılır ve dünyası başına yıkılır. Annesiz ve babasız bir şekilde ortada kalan 5 yaşındaki yeğeni Yusuf'u, her şeyden önce tutan koruyup kollayan ve üzülmemesi adına her şeyi yapan Seher’in işi aslında o kadar da kolay değildir, Yusuf'un amcası olan Yaman, zor ve acımasız birisidir. Seher, Yusuf'un amcası Yaman ile amansız bir mücadele içine girer bu mücadelenin kazananı olacak mı yoksa her iki tarafta bu mücadeleden mağlup mu ayrılacak ?. Bu dizi Seher ile Yaman'ın etkileyici öyküsünü anlatıyor. Dizide Seher karakterini Sıla Türkoğlu canlandırırken Yaman karakterini ise Halil İbrahim Ceyhan canlandırmakta. Emanet dizisi hafta içi her gün saat 19:00’da Kanal 7 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 20:14