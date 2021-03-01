Emanet Dizisi Karar Aşamasında! Tamam Mı? Devam Mı?

Kanal 7 ekranlarının başarılı dizisi Emanet, hafta içi her gün akşam saatlerinde hayranları ile buluşmaya devam ediyor. Hafta içi her gün televizyon ekranlarında yayına verilen başarılı dizinin yeni bölümleri ise heyecanla beklenilmekte. Yayınlandığı kanala rağmen oldukça iyi reytinglere sahip olan proje, konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu yer alırken Yaman ve Seher arasındaki uyum da izleyicileri ekranlara kilitliyor.

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet çok izlenmesine ve büyük ilgi görmesine rağmen son zamanlarda birkaç konu hakkında yapılan eleştirilerin hedefi olmuştu. Senaryoya yönelik yapılan yorumlar dizinin hayranlarının hemfikir olduğunu gösterdi. Sevilen çift Seher ve Yaman karakterleri hakkında yorumlar Twitter üzerinden yayınlanıp hayranlar senaristlere mesaj yolladı. Projenin hikayesinin aynı konu üzerinde dönüp durduğuna ve farklı bir durum ile karşılaşmak istediklerini ifade eden seyirci kitlesi, seslerini duyurmaya çalıştı.

Sosyal medyada da benzeri yorumlar da bulunan hayranlar, Emanet dizisinde bazı durumların tuhaf gittiğini, ve belki de dizinin takılıp kaldığını düşünmekte. Bu durumun izleyici kaybettirdiğini açıklayan hayranlar, artık senaristlerin yeni bir şey yapması gerektiğini düşünüyor. Yapımcıya bu şekilde fikirlerini ileten seyirci kitlesi, bazı durumların farklılaşmasını talep etmekte.

Seslerini duyuran seyirciler gibi pek çok kişi aynı fikirde. Sosyal medyada yapılan yorumlar artık hayranların isyan noktasına gelmekte olduğuna işaret ediyor. Düşüncelerini senariste ve yapımcıya duyurmak isteyen izleyici kitlesi, Emanet dizisinin zarar görmemesini ve senaryoda farklı bir durum olmasını istedi.

Yapılan yorumlarda Yaman'ın duygularını söyleyebilmesini ve Seher'in artık kaçmamasını isteyen izleyici artık bu durumum bir son bulması gerektiğini ifade etti. 1 Mart pazartesi akşamında dizinin 126. yeni bölümü seyirci ile buluşmak için beklemekte.