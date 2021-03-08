Emanet Dizisi 131. Bölüm Analizi

Kanal 7 ekranlarında başarılı bir şekilde yayın hayatına devam etmekte olan “Emanet” dizisi yeni bir haftaya başladı ve seyirci kitlesi ile buluştu. Haftanın ilk gününde yeni bölümünü ekranlara getiren Emanet, 131. bölümü ile hayranlarına seslendi. Yeni bölüme damgasını vuran olay ise Yaman'ın öfkesi oldu. Kanal 7 ekranlarında yayınlanmasına rağmen oldukça fazla sayıda izleyiciye sahip olan dizi, yayın hayatına başladığı ilk günden beri dizi hayranlarının gözdesi idi. Ancak ekranlara gelen 131. yeni bölümde Yaman karakterinin Seher’e karşı sinirli bir tavırla konuşması seyircileri kızdırdı. Yaman'ın bu şekilde hareketler sergileyerek antipatik göründüğünü ve yaptıklarının gereksiz olduğunu düşünen izleyici kitlesi ikilinin arasının bozulduğunu düşünüyor.

Diğer taraftan Yaman karakterinin öfkeli tavırlarının konak içerisindeki yaşamı da oldukça güçleştirdiği görülmekte. Bunun yanı sıra Seher'in ne yapacağı da merak konusu oldu. Emanet dizisi hayranları, yayınlanan yeni bölümde Seher’in nasıl bir karar alacağını merak ediyor. 9 Mart Salı akşamında ekranlara gelecek olan 132. bölümde bu soruya cevap bulunacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise saat 21.20 sularında paylaşılacak ve bu şekilde Yaman ile Seher arasında olan ilişkinin nasıl bir düzeyde ilerlediği anlaşılmış hale gelecek.

Tüm bu gelişmeler ile birlikte Seher bir de büyük bir şok yaşamıştı. Yaman’ı daha önce hiç bu şekilde görmeyen ve çok sert bir şekilde öfkesi ile karşılaşan Seher karakteri, yaşanan bu durum karşısında ne yapacağını şaşırdı. Kendi hakkında karşısına çıkan kanıtları gördüğü zaman Yaman'a durdurmak ise çok olanaklı gözükmedi. Yaman tarafından kötü ve öfkeli davranışlara maruz kalan Seher’in artık bir karar vermek durumunda olduğu düşünülmekte. Bunun sebeplerinden biri de konakta şüphe içinde yaşanmasının kolay olmaması. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu konu hakkında daha net bilgilere ulaşabilecek.

Bununla birlikte Seher ve Yaman arasındaki ilişkinin kötü olması seyircileri mutsuz etti. Artık ikilinin ilişkisinin iyi bir şekilde ilerlemesini isteyen dizi hayranları, yapımcıya seslerini duyurmaya çalışıyor. Ancak hiçbir seyirci Kanal 7 ekranlarında yayınlanan yeni bölümde Yaman'ın bu şekilde sert bir tavırla Seher'in karşısına çıkacağını beklemiyordu. Yaman karakterinin bu şekilde olan tavırları hiç hoş karşılanmaz iken seyirci, bu durumun bir an önce değişmesini ve Yaman’ın Seher'e iyi davranmasını istemekte. Karamel yapım imzalı olarak ekranlara gelen Emanet dizisi, sürükleyici öyküsü ile birlikte hafta içi her gün saat 19.00’da seyirci kitlesi ile buluşmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü 9 Mart Salı akşamında ekranlara gelecek.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 21:06