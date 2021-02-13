Emanet Dizi Yeni Bölüm Gelişmeleri! En Güncel Bilgiler

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet, yeni bölümü ile seyircileri kitlesiyle buluşmak için gün sayıyor. 115. bölümünü geride bırakan dizinin 12 Şubat Cuma akşamında yeni bölümü ekranlara geldi. Haftanın son gününde izleyici kitlesine Seher ve Yaman’ın aşk hikayesi ile ulaşan dizi, etkileyici ve farklı sahneleri ile hayranlık yarattı. Dizinin kadrosunda ise Sıla Türkoğlu, Halil İbrahim Ceyhan, Gülderen Güler, Berat Yusuf Özkan, Tolga Pancaroğlu ve Melih Özkaya gibi başarılı isimler yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosunun reytingleri olan etkisi ise yadsınamaz.

Kanal 7’nin beğenilerek izlenilmeye devam eden dizinin ana akım medyada yayınlanan dizilere göre daha iyi sonuçlar alması ise dikkat çekmekte. Cuma günü 115. bölüm ile ekranlara gelen Emanet’in 116. yeni bölümü ise merak edilmekte. 15 Şubat Pazartesi akşamı yayına verilecek olan dizinin yeni bölümü Kanal 7’nin yayınladığı fragmanlar ile heyecan dolu dakikalara sebep oldu. Seher ve Yaman’ın gerçeklerle baş edip edemeyecekleri merak konusu olurken izleyici ise yeni bölümü izlemek için sabırsızlanıyor. Dizinin ön tanıtım videosunda Seher için adeta bilinmezlik ile dolu bir dönemin başlayacağını habere öğrenildi. Diğer taraftan Yaman ise kararlılıkla ilgili bir testten geçiyor. Sevgi ve güvenin yer aldığı Emanet’te aynı zamanda entrika da eksik olmamakta. Dizinin ilk bölümlerinde Seher ve Yaman’ın oyun olarak başladıkları bu hikaye, birbirlerine daha da yaklaşmaları ile son buluyor. Yeğenleri için bir oyun gibi başlayan evlilikleri dizinin başrolleri olan Yaman ve Seher’i birbirlerine daha da yaklaştırıp bir çıkmaza doğru götürmektedir. Son bölümlerde de izlenildiği gibi daha önce hiç olmadığı kadar birbirlerine çekilip yaklaşan ikili, sahneleri ile seyircileri diziye hayran bırakmaktadır. Ancak İbo’nun ilk planında başarısız olması onun kolay pes eden biri olduğu anlamına gelmemekte. Dizinin yeni bölümü Pazartesi akşamı seyircileri tekrardan ekranlara kilitleyecek. Karamel yapım imzası taşıyan başarılı dizi, ilgi çeken senaryosu ile birlikte Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün saat 19.00’da yayınlanıyor.