Emanet Bora kimdir? Göksel Kayahan Emanet dizisinin kadrosuna dahil oldu!

Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Emanet'in kadrosu genişlemeye devam ediyor. Dizinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Göksel Kayahan Emanet dizisinin kadrosuna katıldı. Göksel Kayahan, Emanet dizisinde Bora karakterine can verecek. Diziseverler Göksel Kayahan'ı merak edip araştırmaya başladı. Peki Göksel Kayahan kimdir?

Ayhan Özen ve Taner Tunç’un yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosu Başak Yazı Odası tarafından kaleme alındığı ve Karamel Yapım imzalı Emanet dizisinin kadrosunda ise: Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Volkan Yıldırım, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Derya Ertun, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar,Hayat Olcay gibi oyuncular yer alıyor.

Seher ve Yusuf'un aşklarını konu eden Emanet dizisi ise büyük bir ilgi ile izleniyor. Her şey aslında yeğenleri Yusuf'a sahip çıkmaları ile başlamıştır. Hem annesiz hem de babasız kalan küçük çocuk Yusuf'u emanet gibi gören teyze ve amcanın birbirine aşık olması ile devam ediyor. Başlangıçta ikili yeğenleri için mücadele ederek ,anlaşmazlık yaşarken birdenbire duygularına engel olamayarak kendilerini aşk ateşi içinde bulurlar.

Emanet dizisi hafta içi hergün saat 19:00'da Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin kadrosuna katılan 26 yaşındaki Göksel Kayahan dair bilgiler ise şöyle;

Göksel Kayahan Kimdir?

3 Ekim 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Okan Üniversite Spor Yönetimi mezunudur. Mesleğini yapmak istemeyen Göksel Kayahan oyunculuk eğitimi almıştır. İlk olarak mankenlil yapmaya başlayan Göksel Kayahan daha sonra oyunculuğa adım atmıştır. Adı Mutluluk , Evli ve Öfkeli gibi dizilerde yer almıştır.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 18:25