Emanet 98. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Bu sezonda Kanal 7 ekranlarında başlayan Emanet isimli dizi seyirciler tarafından çok beğenilmiş ve ilgi ile takip edilmeye başlanmıştı. Dizi Seher ve Yaman çiftinin yeğenleri Yusuf’u sahiplenmelerini konu ediyor. Annesiz ve babasız kalan küçük çocuk Yusuf çift tarafından kutsal bir emanet gibi görülüp izleyicilerin gönüllerine dokunan sahneleri yayınlıyor. Her dakikası dolu dolu geçen dizinin reyting oranları ise oldukça yüksek.

Emanet dizisinin kadın başrolü Seher, bir taraftan ablasının ölümünü atlatmaya çalışırken diğer taraftan da yeğenine bakmaktadır. Yaman ise abisinin emanetini korumak adına her şeyi göze alır. Adeta iki ayrı dünyaları konu eden dizi aşk temasını çok güzel anlatıp dizinin seyirci kitlesini kendisine her geçen gün biraz daha fazla bağlamaktadır. İlk yayınlandığı tarihten itibaren 97 bölümü geride bırakan dizinin 98. Bölüm fragmanı ise sonunda izleyicilerle kavuştu. 20 Ocak 2021 tarihinde Çarşamba akşamı Kanal 7’de yayınlanacak olan 98. Yaşanacak olayları barındıran fragman Yaman ve Seher’in yakınlaştıkları anları da içermektedir. İşte Emanet’in yeni bölüm fragmanı hakkında en güncel bilgiler…

Seher yaşlı babası ile birlikte yaşayan güzel bir genç kız iken ablasının Kırımlı bir aileye gelin gittikten sonra vefat etmesi üzerine yıkılır. Seher ne yapacağını bilmez halde durum karşısında sarsılır. Ancak düşündüğü tek şey küçük yeğeni, 5 yaşındaki Yusuf’a sahip çıkmaktır. Ancak bu durumu katı kurallara sahip olan ve acımasızlığı ile tanınan iş adamı Yusuf güç hale getirir. Yusuf aynı zamanda Yaman’ın amcasıdır ve yeğenini kimseye vermek istemez. İş adamının bu tavrı Seher için her şeyi daha zor hale getirirken olaylar bambaşka yöne doğru ilerler.

Tüm bu olanlara karşılık sadece masumiyeti temsil eden Seher, Yaman Kırımlı’ya karşı mücadele içine girer. Bu yaşananlar Kırımlı konağındaki sırları açığa çıkarırken Seher ve Yaman da farklı bir hikayeye doğru sürüklenir. Ve aralarında büyüyen aşka kapılıp giderler.

Dizi Karamel Yapım imzası taşırken ilgi çekici senaryosu ile seyircileri etkisi altına almaya devam etmektedir. Yeni bölümü akşam saat 19:00’da yayınlanacak olan dizinin izleyici kitlesi Emanet’in yeni bölümünü izlemek için sabırsızlanmaktadır.