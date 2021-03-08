Elon Musk'ı bu kez annesi anlattı!

Kurduğu Space X şirketi ile uzay çalışmalarının öncülerinden olan ve Tesla ile elektrikli araç alanında büyük yenilikler getiren Elon Musk'ın annesi Maye Musk, oğlu hakkında konuştu. Oğlu Elon Musk hakkında Hürriyet'ten Barbaros Tapan'a demeç veren Maye Musk, Elon'u "dünyanın en zenginlerinde çılgın bir girişimci" değil, oğlu olarak gördüğünü kaydetti. Kızı Tosca'nın kendi kurduğu dijital platform Passionflix'ten söz açtığını ve oğlu Kimbal'ın da sebze bahçelerinde bahsettiğini belirten anne Maye, Elon Musk'ın da kendi işine dair birçok şeyi anlattığı aile sofrasını anlattı.

"Elon olmak, baskı altında kalmak demek"

Aile olarak sık sık bir araya geldiklerini ve günlük hayatta yaşaanların anlatılarak eğlendiklerini kaydeden Maye Musk, "Elon küçüklüğünden beri zamanın ilerisindeydi" dedi. Oğlu Elon'un birçok farklı şiret kurduğunu kaydeden Maye Musk, oğlunun büyük başarılarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Her şeye rağmen Elon'un yerinde olmak istemeyeceklerini belirten Maye Musk, "Elon olmak, baskı altında kalmak demek" ifadelerini kullandı. Anne ve babasının kendisi ile diğer dört kardeşini son derece serbest yetiştirdiğini kaydeden Maye Musk, kendi çocuklarını da bunu dikkate alarak yetiştirdiğini belirtti.

"Çocukların bana bu konularda hep yardım etti"

Anne ve babasının oldukça sevecen, eğlenceli ve çalışkan olduğunu belirten Maye Musk, ödevlerinin hiç kontrol edilmediğini ve serbestçe büyüdüklerini kaydetti. Gün içinde spor yaptıklarını, bale ve piyano dersleri aldıklarını aktaran Maye, anne ve babalarını ancak akşam 6'dan sonra gördüklerini vurguladı. Maye Musk, bütün çocuklarının küçüklüklerinden beri kendisine yardım ettiğini kaydetti. Elon'un teknoloji konusunda, Tosca'nın telefon görüşmelerinde ve Kimbal'ın yemek pişirmede kendisine yardım ettiğini kaydeden Maye Musk, bütün çocuklarının hayatta sorumluluk aldığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 10:39