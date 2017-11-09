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Eliz Sakuçoğlu'nun üstsüz paylaşımına rekor beğeni ! İşte o paylaşım ..

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Eliz Sakuçoğlu adından sıkça söz ettiriyor.Son olarak üstsüz fotoğrafını paylaşan Eliz , yine magazin dünyasına bomba gibi düştü.İşte Eliz Sakuçoğlu'nun o paylaşımı ...

09 Kasım 2017 Perşembe 11:32
Eliz Sakuçoğlu'nun üstsüz paylaşımına rekor beğeni ! İşte o paylaşım ..

Murat Boz ile yaşadığı aşk sonrası magazin dünyasına  giriş yapan Eliz Sakuçoğlu o günden beri adından sıkça söz ettirmeyi başardı.Son olarak Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Eliz Sakuçoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yine olay oldu.Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından üstsüz fotoğrafını paylaşan Eliz Sakuçoğlu yine iddialı bir paylaşımda bulundu.

ELİZ SAKUÇOĞLU'NUN ÜSTSÜZ PAYLAŞIMI

Eliz Sakuçoğlu fotoğrafın altına da "Ruhunu serbet bırak" notunu yazmıştı.

ELİZ SAKUÇOĞLU'NUN ÇOK KONUŞULAN O PAYLAŞIMI 

Eliz Sakuçoğlu paylaştığı bu fotoğrafın altına "Özgürlük...Ve ben özgürlük dediğimde ahlaksızlık demek istemiyorum. Yanlış anlayabilirsin. Ben özgürlük dediğimde sen onu ahlaksızlık olarak anlayabilirsin çünkü işler böyle yürür. Kontrol altındaki bir zihin ne zaman özgürlüğü duysa hemen onu ahlaksızlık olarak anlar. Ahlaksızlık kontrolün zıt kutbudur." notlarını yazdı.

Eliz Sakuçoğlu bu fotoğrafını ise yoruma kapatmayı da ihmal etmedi...

Son Güncelleme: 09.11.2017 11:44
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