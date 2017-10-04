En son sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Hakan Sabancı bu kez de gönlünü Eliz Sakuçoğlu'na kaptırdı.Murat Boz ile yaşadığı aşk sonrası tanınan Eliz Sakuçoğlu şimdilerde gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberde ünlü çiftin yazın sonlarına doğru Bodrum'da beraber tatil yaptıkları öğrenildi.Hakan Sabancı'nın kendisine ait olan yatıyla Bodrum koylarını gezen çift romantik anlar yaşadı.

Eliz Sakuçoğlu ise Hakan Sabancı ile birlikte olduğunu sosyal medya hesabından paylaştığı resim ile ele verdi.Eliz Sakuçoğlu'nun fotoğrafında gözlük camındaki yansımanın Hakan Sabancı olduğu öğrenildi

Eliz Sakuçoğlu'ndan Hakan Sabancı Paylaşımı !