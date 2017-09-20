Eliz Sakuçoğlu ile Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor ?

Beran Benan ile evlilik yolunda giden ilişkisini bitiren Eliz Sakuçoğlu’nun ayrılık acısı üç ay sürdü. Sakuçoğlu, önceki akşam iş adamı Hakan Sabancı ile cihangir’deki Hazine isimli mekanda gece saat 03.00’a kadar eğlendi.

İkiliye Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural ile başka bir arkadaşları eşlik etti. İddiaya göre, gecenin ilerleyen saatlerinde Eliz Sakuçoğlu ile Hakan Sabancı sarmaş dolaş oldu. Samimi görüntüler sergileyen çift, mekandan el ele ayrıldı.

"KADINLIĞIM ÇOK İYİ"

Sakuçoğlu hafta sonu bir gazeteye verdiği röportajında hayatında aşka açık kapı bırakarak "Çok net bir kadınım. Kendim gibi olduğum için sevebiliyor olabilirler. Birlikte olduğum erkeklere sahipleriymiş gibi davranmıyorum. Hayatlarına dahil oluyorum. Kadınlığımı çok iyi biliyorum. Erkeğime çok iyi bir kadın olacağıma inanıyorum. Her anlamda... Kısa süreli şeyler bana göre değil." ifadelerinde bulunmuştu.