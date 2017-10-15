Elif Şafak'tan flaş açıklama ; 'Biseksüel'im !'

Türkiye hakkında yaptığı ağır eleştirilerle tepkileri üzerine çeken Elif Şafak bu seferde kendisi hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.TED Talks'ta açıklamalarda bulunan yazar Elif Şafak, yüzlerce dinleyici önünde ilginç bir itirafta bulunarak 'Biseksüel' olduğunu itiraf etti.Elif Şafak yaptığı açıklamada Şafak, 'Biseksüelim ama bunu kamusal alanda söyleyecek cesaretim olmadı' ifadelerini kullandı.Elif Şafak , FETÖ'cü Eyüp Can Sağlık ile 2006 yılında dünyaevine girmişti.

ELİF ŞAFAK KİMDİR ?

Elif Şafak, 25 Ekim 1971 tarihinde Fransa'nın Strazburg kentinde doğdu. Babası Nuri Bilgin, annesi ise Şafak Atayman'dır. Küçük yaştayken ailesi boşandı ve annesi tarafından yetiştirildi. Annesinin diplomat olmasından dolayı çocukluğunu ve gençliğini farklı ülkelerde geçirdi. Öğrenimine Ankara'daki Kubilay İlkokulu'nda başlayan Şafak, ortaokulu Madrid'de okudu. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini ise ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yaptı. Yine aynı üniversitede yüksek lisansını ve doktorasını yaptı.

