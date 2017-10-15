Galeriler Videolar
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106226
ALTIN
152.260
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8232
EURO
4.2966
Kayseri'de Aleyna Tilki izdihamı yaşandı !
Kayseri'de Aleyna Tilki izdihamı yaşandı...
Elif Şafak'tan flaş açıklama ; 'Biseksüel'im !'
Elif Şafak'tan flaş açıklama ;...
Hande Soral ve İsmail Demirci evlendi ! Soral kardeşlerin dansı ...
Hande Soral ve İsmail Demirci...
Atiker Konyaspor - Galatasaray ilk 11'ler belli oldu !
Son Dakika
Atiker Konyaspor - Galatasaray ilk...
Süper Lig tarihinde bir ilk ! Galatasaray tarihe geçti
Son Dakika
Süper Lig tarihinde bir ilk...

Elif Şafak'tan flaş açıklama ; 'Biseksüel'im !'

Sık sık Türkiye'ye yaptığı ağır eleştirilerle gündeme gelen ve İngiltere'de yaşayan Elif Şafak bu sefer kendisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Elif Şafak'ın yaptığı o açıklamalar ... Peki , Elif Şafak kimdir ?

15 Ekim 2017 Pazar 02:13
Elif Şafak'tan flaş açıklama ; 'Biseksüel'im !'

Türkiye hakkında yaptığı ağır eleştirilerle tepkileri üzerine çeken Elif Şafak bu seferde kendisi hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.TED Talks'ta açıklamalarda bulunan yazar Elif Şafak, yüzlerce dinleyici önünde ilginç bir itirafta bulunarak 'Biseksüel' olduğunu itiraf etti.Elif Şafak yaptığı açıklamada Şafak, 'Biseksüelim ama bunu kamusal alanda söyleyecek cesaretim olmadı' ifadelerini kullandı.Elif Şafak , FETÖ'cü Eyüp Can Sağlık ile 2006 yılında dünyaevine girmişti.

ELİF ŞAFAK KİMDİR ?

Elif Şafak, 25 Ekim 1971 tarihinde Fransa'nın Strazburg kentinde doğdu. Babası Nuri Bilgin, annesi ise Şafak Atayman'dır. Küçük yaştayken ailesi boşandı ve annesi tarafından yetiştirildi. Annesinin diplomat olmasından dolayı çocukluğunu ve gençliğini farklı ülkelerde geçirdi. Öğrenimine Ankara'daki Kubilay İlkokulu'nda başlayan Şafak, ortaokulu Madrid'de okudu. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini ise ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yaptı. Yine aynı üniversitede yüksek lisansını ve doktorasını yaptı. 
 

Son Güncelleme: 15.10.2017 02:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri'de Aleyna Tilki izdihamı yaşandı !
Kayseri'de Aleyna Tilki izdihamı yaşandı !
Hande Soral ve İsmail Demirci evlendi ! Soral kardeşlerin dansı ...
Hande Soral ve İsmail Demirci evlendi ! Soral kardeşlerin dansı ...
Acun Ilıcalı'dan 'ırkçılık' iddilarına yanıt geldi !
Acun Ilıcalı'dan 'ırkçılık' iddilarına yanıt geldi !
O Ses Türkiye'ye Gökhan Özoğuz ile Yıldız Tilbe kavgası damga vurdu !
O Ses Türkiye'ye Gökhan Özoğuz ile Yıldız Tilbe kavgası damga vurdu !
Gülben Ergen'den flaş sözler :"Kan görmüş köpekbalıkları "
Gülben Ergen'den flaş sözler :"Kan görmüş köpekbalıkları "
Tümer Metin ve Gamze Topuz ayrılığa dayanamadı !
Tümer Metin ve Gamze Topuz ayrılığa dayanamadı !
Eser Yenenler çapkınlıklarının bedelini ödüyor
Eser Yenenler çapkınlıklarının bedelini ödüyor
Cİngöz Recai'nin galasına Meryem Uzerli'nin dekoltesi damga vurdu!
Cİngöz Recai'nin galasına Meryem Uzerli'nin dekoltesi damga vurdu!
Mustafa Ceceli'nin eşi hamile mi ? Ceceli'den son dakika bebek açıklaması
Mustafa Ceceli'nin eşi hamile mi ? Ceceli'den son dakika bebek açıklaması
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim