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Elçin Sangu'nun sevgilisinden o sahnelere ilk tepki !

Ekranların sevilen çifti Barış Arduç ve Elçin Sangu yeni filmi 'Mutluluk Zamanı' için bir kez daha kamera karşısına geçmiişti.Film daha yayınlanmadan sosyal medyada kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran öpüşme sahneleri ile ilgili Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken'den ilk tepki geldi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 15:17
Elçin Sangu'nun sevgilisinden o sahnelere ilk tepki !

STAR Tv ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk dizisinden sonra ilk kez bir projede yer alan  Barış Arduç ve Elçin Sangu  'Mutluluk Zamanı' filmi için düet de yapmıştı.Barış Arduç ve Elçin Sangu sözü ve müziği Bülent Ortaçgil'e ait olan olan  'Bu Su Hiç Durmaz' şarkısını birlikte söylediler.

İkilinin filmdeki öpüşme sahneleri sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı. Barış Arduç sevgilisi Gupse Özay'ın  sahneleri beğendiğinin söylerken Elçin Sangu'nun sevgilisi  Yunus Özdiken öpüşme sahneleri geline salonu  terk etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özdiken ; " Amerika ya da İsviçre'de büyümedik .Benim kişisel tercihim bu tarz sahneleri izlememek yönünde." ifadelerini kullandı.

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