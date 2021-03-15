Elçin Sangu kendini neden eve kapattı?

Yönetmen Ezel Akay'ın Netflix'te yayınlanan "9 Kere Leyla" adlı filmde boy gösteren ve hayran kitlesi her geçen gün artan oyuncu Elçin Sangu, kendini eve kapatma kararı aldı. Geçen yıl Ekim ayında başlayan ancak sadece 6 bölüm tutunabilen "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde rol alan Elçin Sangu'nun şimdilerde bol bol senaryo okuması yaptığı kaydedildi. 2015'te yayınlanan Kiralık Aşk dizisiyle ününe ün katan Elçin Sangu'nun kendisini neden eve kapattığı merak ediliyor.

Sosyal detoks yapıyor!

36 yaşındaki ünlü oyuncunun eve kapanma nedenlerinden birinin pandemi olduğu kaydedildi. Sangu'nun "yüzünü eskitmek istememesi" sebebiyle de eve kapandığı belirtildi. Instagram'da 7.7 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun şimdilik bir dizi projesine atılmak istemediği kaydedildi. Ekrana çıkmayarak hem yüzünü eskitmediğini hem de dinlenerek bir "sosyal detoks" yaptığını kaydeden Sangu, son zamanlarda kimseyle görüşmediğini belirtti.

Kiralık Aşk dizisindeki rolüyle popüler olmuştu

Instagram'dan yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni ve yorumun yağdığı Elçin Sangu'nun, yurt içinde olduğu kadar yurtdışında da geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. 2015 yılında yayınlanan Kiralık Aşk dizisiyle geniş kesimler tarafından tanınmaya başlayan Elçin Sangu, 1985 yılında İzmir'de doğdu.

Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okuyan Elçin Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli diziyle birlikte ilk defa 2011 yılında dizi macerasına atılan Sangu, "Mutluluk Zamanı" ve "9 Kere Leyla" olmak üzere iki sinema filminde rol aldı.

Elçin Sangu'nun oynadığı diziler