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Elçin Sangu ile Barış Arduç aşk mı yaşıyor ? Sangu'dan sert sözler

Kiralık Aşk dizisiyle gündeme gelen ve hayranları tarafından sürekli birbirlerine yakıştırılan Barış Arduç ve Elçin Sangu hakkında flaş bir açıklama geldi.

01 Ekim 2017 Pazar 11:01
Elçin Sangu ile Barış Arduç aşk mı yaşıyor ? Sangu'dan sert sözler

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Kiralık Aşk'ın iki sevilen başrol oyuncu Barış Arduç ve Elçin Sangu hakkında çıkan aşk dedikodularına Elçin Sangu'dan sert açıklamalar geldi.

Ekranlara yeni bir sinema filmiyle dönmeyi planlayan ikili Heybeliada'daki yeni filmi olan 'Mutluluk Zamanı'nın çekimleri sırasında yakınlaştı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.İddiaya göre  sevgilisi Yunus Özdiken ile telefonda kavga eden Elçin Sangu bütün gece odasında sabaha kadar ağlamış.Sabah olduğunda ise Elçin Sangu , Barış Arduç'un odasından çıkarken settekilere yakalanmış ve 'Barış'la sabaha kadar dertleştik.' demiş.

Güzel oyuncu Elçin Sangu'dan Aşk İddialarına Sert Yanıt !

Ekranların sevilen yüzü Elçin Sangu , Barış Arduç ile hakkında çıkan aşk dedikodularına sosyal medya hesabından çok sert açıklamalar yaptı.Sangu ,""Kendi sapık zihinlerini başkası üzerinden yalan haberlerle yazanlar hakkında hukuki işlem başlatıldı." dedi.

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