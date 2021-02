Ekranların Sevilen Jönü Can Yaman Yeni Hedefinde İlerliyor! Hayranları İse Destekte

Ünlü oyuncu Can Yaman, Türkiye’den çıkan fakat yurt dışında daha geniş bir hayran kitlesine sahip genç bir oyuncu. Dolunay, Erkenci Kuş ve son olarak da Bay Yanlış isimli dizilerde başrol oyunculuğu yaparak daha da ünlenen genç oyuncu Can Yaman, sosyal medyada da hayranlarından fazla miktarda destek mesajları almakta. Oyuncunun hayranları Türkiye’de de bulunuyor ama yabancı uyruklu hayranları genç oyuncuyu çok tutkulu bir şekilde seviyor ve yurt dışında ciddi bir şöhrete sahip. Türkiye ile karşılaştırıldığında bu kadar fazla bir tutku göremeyen Can Yaman, İtalya ve İspanya gibi ülkeleri zaman zaman ziyaret ediyor ve orada karşılaştı ilgi ile Türkiye'deki hayranlarını şaşkına uğratıyor.

Ünlü oyuncunun yabancı uyruklu hayranları Can Yaman’a olan sevgilerini her fırsatta gösteriyor ve oyuncuyu havaalanında bile ciddi bir kalabalık karşılıyor. İtalya, İspanya gibi ülkelerin yanı sıra Yunanistan’a da seyahatler düzenleyen başarılı oyuncu Can Yaman, yabancı hayranlarından ciddi bir ilgi görüyor ve Türkiye’deki pek çok kişi bu durumu şaşkınlıkla karşılamak ile yetiniyor. Son olarak Bay Yanlış dizisi ile ekranlara gelen Can Yaman, İstanbul sokaklarında dolaştığında ise oyuncunun çevresinde bu kadar fazla sayıda Türk hayran bulunmaması oyuncunun yurtdışında daha fazla sevildiğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Üstelik çoğu zaman kameralara da yansıyan bu olay Türkiye’deki hayranlarını hayrete düşürürken oyuncunun yurt dışında bir dakika bile rahat dolaşamadığı ise bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de karşılaşmadığı tutkulu hayran kitlesini yurtdışında yakalayan oyuncu, özellikle İtalya’ya gittiği zaman hayranlarının çılgınca sevgisi ile karşılaşıyor. Salgın döneminde bile korona virüsü hiçe sayarak hem havalimanın hem de kaldığı otelin önü veya mekanlarda toplanan oyuncunun yabancı hayranları kameralara yansıyor. Bununla birlikte Can Yaman’ın sosyal medya hesabında da genel olarak Türkçe yapılmış paylaşımlar oldukça az sayıda iken yabancı dilde yazılar paylaşılıyor. Son olarak annesi ile bir pozunu Türkçe açıklama ile birlikte takipçilerinin beğenisine oyuncu, son 2 ay içerisinde genellikle İtalyanca yazılı paylaşımlar yaptı. Son olarak İtalya’da ünlü spor spikeri olan Diletta Leotta ile aşk yaşadığı haberi ile de magazin gündemine damgasını vuran ünlü oyuncu Can Yaman, artık İtalya’da daha fazla ilgi görmeye başladı.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 15:35