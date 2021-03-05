Efsane Dizi Friends’in Ekibi Yeniden Toplanıyor! Friends Reunion Çekimleri Ne Zaman Başlayacak

Tüm zamanların efsane sitcom dizisi Friends’in oyuncuları, geçtiğimiz sene yeniden bir araya gelip özel bir bölüm çekeceklerini açıklamıştı. Ancak ne yazık ki bölümün çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle defalarca ertelendi.

Dizide Ross Geller’ı canlandıran Amerikalı aktör David Schwimmer, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen Friends Reunion Special'ın çekimlerinin bir aydan daha kısa bir süre içinde başlayacağını müjdeledi. Dizinin yapımcısı HBO Max da Youtube kanalında yayınladığı video ile özel bölümü resmi olarak duyurmuş oldu.

Üstünden seneler geçmesine rağmen hala popüler olan Amerikan sitcom dizisi Friends'te paleontolog Ross Geller'ı canlandıran Schwimmer, özel bölüm içim çok heyecanlı olduğunu ve seyircilerin altı başrolün yeniden bir araya gelmesini göreceğini söyledi.

Friends Reunion Special’de Monica Geller rolünde Courtney Cox, Phoebe Buffay rolünde Lisa Kudrow, Schwimmer Ross'un yanı sıra Rachel Green rolünde Jennifer Anniston, Joey Tribbiani rolünde Matt Le Blanc ve Chandler Bing rolünde Matthew Perry’nin rol alacağı kesinleşti. Yani efsane ekip tam kadro geri dönüyor!

New York Post gazetesinde yer alan habere göre, Sirius XM sunucusu Andy Cohen'e verdiği röportajda Friends ekibinin sonunda gerçekten toplandığını müjdeleyen Schwimmer, bir aydan daha kısa bir süre içinde çekimler için Los Angeles’a gideceğini söyledi. Efsane dizinin Reunion Special bölümünün çekimlerinin geçen yıl gerçekleşmesi gerekiyordu, ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Schwimmer, sonunda Friends Reunion Special’i güvenli bir şekilde çekmenin bir yolunu bulduklarını dile getirerek, güvenlik protokolleri nedeniyle dizinin çekimlerinin çoğunlukla dışarıda yapılacağını belirtti.

54 yaşındaki Schwimmer, bu özel bölüme kimin ev sahipliği yapacağına dair iddialara da değindi ve bu kişilerin Ellen DeGeneres veya Billy Crystal olmadığını açıkladı.

Dizide Phoebe Buffay'i canlandıran Lisa Kudrow, daha önce özel bölümle ilgili detayları paylaşmıştı ve oyuncuların Friends dizisindeki karakterde olmayacaklarını söylemişti. Friends Reunion Special’in Friends dizisinin yeniden başlaması olarak yorumlanmaması gerektiğini ve senaryolu olmayacağını belirtmişti. Bu bölümde karakterlerini canlandırmayacaklarını açıklayarak, yalnızca bir araya geldiklerini, ki bunun dizinin bittiği 2004 yılından beri hiç ekran karşısında yaşanmadığını vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 05:41