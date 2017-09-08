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Efsana oyuncu Coşkun Göğen'den iyi haber geldi.

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı 72 yaşındaki sanatçı Coşkun Göğen yoğun bakımdan çıkarak odasına yerleşti.

08 Eylül 2017 Cuma 21:21
Efsana oyuncu Coşkun Göğen'den iyi haber geldi.

Tanıtımını yapmak için gittiği Antalya'daki özel bir hastanede check-up yaptıran Coşkun Göğen'in kalp damarlarının tıkalı olduğu tespit edildi. Anjiyo olan sinema sanatçısına, doktorlar bu kez de aort anevrizması teşhisi koyarak ameliyat olması gerektiğini söyledi. Doktorların önerisini dikkate alan Göğen, geçtiğimiz çarşamba günü ameliyata alındı.

Sanatçı dostlarının yalnız bırakmadığı Coşkun Göğen, ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakım servisinde gözetim altında tutulurken, bugün normal servise alındı.

"BALONLAŞMIŞ DAMARI ÇIKARTTIK"

73 yaşındaki Yeşilçam oyuncusunun ameliyatı hakkında bilgiler veren Kalp Damar Cerrahisi  Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Okutan, hastalığının adının aort anevrizması olduğunu belirtti.

Aort denilen damarın bütün vücudu besleyen ana damar olduğunun altını çizen Prof. Dr. Okutan, "Kalbin çıkışında da bir aort kapağı var. Anevrizmayla kapak bozuluyor. Normalde damarın çapı 2-2.5 santimetredir. Hastamızın aort çapı 6 santimetreye ulaşmıştı. 5 santimetreden sonra bu damar kendi kendine içe ya da dışa doğru yırtılıp dakikalar içinde yaşamı sona erdirebiliyor. Onun için hastanın hemen ameliyat edilmesi gerekiyor. Ameliyattan mümkün olduğu kadar kalp kapağını, aort kapağını korumaya çalışıyoruz. Coşkun Göğen’de de kapağı koruduk, değişmedi. Metal ya da biyolojik bir kapak takılmadığı için kan sulandırıcı ilaç kullanmasına gerek kalmayacak. Aort dediğimiz balonlaşmış kalp damarını çıkartıyoruz, yerine fabrika yapımı damar grefti (yama) koyduk" dedi.

"NEDENİ HİPERTANSİYON"

Sanatçının ameliyatının başarılı geçtiğini kaydeden Prof. Dr. Okutan, "Aort kapağını onardık. 2 gün yoğun bakımda kaldı. Serviste birkaç gün izleyeceğiz. Hastalığın olma nedeni çoğunlukla hipertansiyondur. Kontrolsüz hipertansiyon yani. Tansiyonun yüksek olan insanlarda aortun çeşitli yerlerinde genişlemelere yol açabiliyor. Sıklıkla başlangıç yerinde görüyoruz. Bazen hiçbir bulguya neden olmadan ani ölümlere neden olabilir ve sadece otopside belli oluyor. Bazen de göğüs ağrısı, kalp krizleriyle bu durum görülebiliyor. Hastamızın belirgin bir şikayeti yok. Normal muayene esnasında hasta şüphelenmiş ve tetkiklerde rahatsızlık tespit edildi. Hemen ameliyat önerdik. 2 saatte ameliyatı tamamladık" şeklinde konuştu.

"SANATA DÖNEBİLİR"

Kemik açılıp kapatıldığı için 4-6 hafta arasında ağır bir egzersiz önermediklerinin altını çizen Prof. Dr. Okutan, "Araba kullanmayacak, ağır kaldırma, yat yatma gibi bir durumu olmayacak. Kemik iyileştikten sonra normal hayatına dönebilir. Filmlerde de oynamasında engel bir durum olmaz" ifadelerine yer verdi.

"ÇOK İYİYİM"

Serviste tedavisine devam edilen ve yanında eşi Ancelika, kızları Güneş ve Dünya Göğen bulunan, Coşkun Göğen, "Aslan gibiyim, çok iyiyim. Çok güzel ameliyat geçirdim. Çok mutluyum. Bana göre bir onlara göre 4 saat olabilir. Ne zaman döneceğimi merak ediyorsanız, 3 vakte kadar ensenizdeyim. Hayalimde bile böyle bir şey görmedim. Benim esprilerim gizli kalır. İnsanları seviyorum. Allah'ıma çok şükür bu canı bahşettiği için" diye konuştu.

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