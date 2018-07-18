Edis’in Annesine Güvenlik Engeli

Turnede olduğu için bir buçuk aydır anne ve babasını göremeyen Edis, konser verdiği yere gelen ailesini karşısında görünce çok mutlu oldu. ‘Eyvallah' şarkısını okuduktan sonra bu şarkının hikayesini anlatan Edis; “Bu şarkımı da 15 yaşında yazdım, artık kime sinirlendiysem” dedi. Bunun üzerine “Bana” diyen annesine; “Artık ne yaptın da beni sinirlendirdin” dedi. Annesi Sevil Hanım oturduğu yerden kalktı ve sahnedeki oğlunu öpmek istedi. Ancak bir güvenlik görevlisi, “Hanımefendi sahneye yaklaşmıyoruz, lütfen” diye araya girdi.Edis, “Burada yaklaşmasa ne olur, her gün aynı evdeyiz. O, ne olacak?” demesiyle tüm seyirciler kahkaha krizine girdi. Konuşmasını sürdüren Edis elleriyle seyircileri göstererek; “Beni bu güzelliklerden mi koruyorsunuz? Hiçbirinden bana zarar gelmez” deyince izleyiciler ayakta alkışladı. Anne Sevil Görgülü “Oğlumu sahnede izlemek inanılmaz güzel. Sanatçı izlemek gibi değil de… Nasıl onu anaokulunda müsamerede izliyordum, şimdi yine geldim ve onu müsamere de izliyorum gibi… Çok gurur duydum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 09:40