Edis'in hayranlarına kötü haber ! Edis'in sağlık durumu nasıl ?

Geçtiğimiz haftasonu Palandöken’de konser veren Edis, dönüşte rahatsızlandı. Yakışıklı şarkıcı Edis'den hayranlarına kötü haber geldi.Sevilen şarkıcı Palandöken konseri sonrasında hastaneye kaldırıldı.Edis'in sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı.Hastanede tedavi altına alınan Edis'e zatürre başlangıcı teşhisi konuldu.

Kış sezonunu Erzurum’da karşılayan Edis, Palandöken’in ayazına dayanamadı. Soğuk algınlığına aldırmadan konsere çıkan Edis konser esnasında da seyircilerden sesi güzel olanları sahneye alarak kendini dinlendirmeye çalıştı.Fakat bunlar işe yaramadı ve Edis dönüş yolunda daha da fenalaştı.Şiddetli öksürük, ateş ve halsizlik şikayetiyle doktora giden Edis’e zatürre başlangıcı teşhisi kondu.

Edis'in yakın zamandaki konserleri de iptal edildi.