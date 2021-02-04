EDHO, Kuruluş Osman ve Bir Zamanlar Çukurova'dan kötü haber!

Diziseverlere kötü haber!

Türkiye Ziraat Kupası maçları önümüzdeki hafta oynanmaya başlanacak. ATV ekranlarında canlı yayınlanacak. Bu nedenle önümüzdeki hafta bazı diziler ekranlara gelmeyecek. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Müsabakaları önümüzdeki hafta oynanması nedeni ile ATV ekranlarında 3 dizinin yeni bölümleri ekranlara gelmeyecek. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman ve Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Diziler bir sonraki hafta kendi gün ve saatinde yayınlanmaya devam edecek.

9 Şubat Salı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. yeni bölümü,

10 Şubat Çarşamba Kuruluş Osman 45. yeni bölümü,

11 Şubat Bir Zamanlar Çukuorva 83. yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

Yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

9 Şubat Salı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182.bölümü ekranlara gelmeyecek yeni bölüm bir sonraki hafta 16 Şubat saat 20:00'de ekranlara gelecek. 10 Şubat Çarşamba Kuruluş Osman 45. bölümü ekranlara gelmeyecek yeni bölüm bir sonraki hafta 17 Şubat saat 20:00'de ekranlara gelecek. 11 Şubat Bir Zamanlar Çukurova 83.bölümü ekranlara gelmeyecek yeni bölüm bir sonraki hafta 18 Şubat saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ATV maçların yayıncısı olduğundan ötürü bu 3 dizinin önümüzdeki hafta yeni bölümleri yok. Bir sonraki haftaya kaldığı yerden devam edecekler. Futbolseverler ise Türkiye Ziraat Kupası Çeyrek Final Müsabakaları'nı heyecanla bekliyor. Maç programı haberimizin devamında yer alıyor.

Çeyrek Final Müsabakaları gün ve saatleri ise şöyle:

9 Şubat 2021 Salı günü saat 20:45 / Fenerbahçe & Medipol Başakşehir / Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 20:45 / Galatasaray & Aytemiz Alanyaspor / Türk Telekom 'da oynanacak.

11 Şubat 2021 Perşembe günü saat 17:00 / Demir grup Sivasspor & FRAPORT- TAV Antalyaspor / Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

11 Şubat 2021 Perşembe günü saat 20:45 / İttifak Holding Konyaspor & Beşiktaş Aş / Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.





Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 00:06